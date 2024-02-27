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Башкортостан организовал День Беларуси на своем стенде на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Башкортостан организовал 27 февраля День Беларуси на своем стенде на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службупосольства Беларуси в России.
Гостей, в том числе посла Дмитрия Крутого, встречал первый заместитель премьер-министра Башкортостана Рустам Хамитов. Стенд Башкортостана украсили модели белорусской техники, а также изделия народных промыслов белорусов из башкирского села Балтика, где они компактно проживают с позапрошлого века, бережно храня свою культуру и традиции.
Дмитрий Крутой и Рустам Хамитов обсудили поставки белорусской техники в регион и промышленную кооперацию. Особое внимание уделили Минскому автозаводу: продвижению белорусских туристических автобусов, сборке мусоровозов на шасси МАЗ, совместной работе на новой площадке Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Рассматривались также перспективы башкирско-белорусского индустриально-инвестиционного кластера.
"Сейчас прорабатывается нормативно-правовая база будущей структуры, и первый вице-премьер Башкортостана обещал не имеющие аналогов льготы и преференции нашему прорывному проекту, - отметили в пресс-службе. - А глава Башкортостана Радий Хабиров обещал подобрать лучший в Уфе участок для белорусского торгового дома. Успели обсудить сразу три варианта его размещения".
Также были рассмотрены возможности сотрудничества в строительной сфере, в том числе с подключением к программе деревянного домостроения "Башкирский домик" и поставки белорусских стройматериалов.
Фото: посольства Беларуси в России