Башкортостан заинтересован в белорусских туристических автобусах

У Республики Башкортостан большая потребность в туристических автобусах. Об этом в проекте "Успеть до полуночи" рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Недавно эту тему обсудили с премьер-министром Беларуси. По словам главы Башкортостана, у МАЗа сейчас на стадии испытания находится новый автобус междугороднего класса.

Нам, честно говоря, хочется лучше белорусские, чем покупать у других стран, которые поставляют. Поэтому договорились, что нам будет показан один образец. И наша компания "Башавтотранс" уже готова закупать. Радий Хабиров, глава Башкортостана

Уже реализовывается проект, в котором Башкортостан совместно с белорусами делает троллейбусы. "Это модель "Горожанин». Очень хорошая современная модель. Я думаю, что в этом году Уфа получит несколько десятков белорусских троллейбусов", - сказал Хабиров.

По его словам, "Амкодор", крупнейшее в Беларуси предприятие, строит сейчас два предприятия в Республике Башкортостан.

В промышленной кооперации есть два направления: товарооборот и интеграционные предприятия. "С башкирской стороны объемы закупки техники гораздо большие. Потому что, подчеркиваю, высокий уровень машиностроения в Беларуси. Мы рассматривали эту часть как товарооборот, - говорит Радий Хабиров. - Но с другой стороны, мы хотели бы все-таки более глубоко интегрироваться и делиться компетенциями, которые есть. И вот большой вопрос. Мы находимся, скажем так, наверное, в начале только пути - это объединение компетенций белорусских и башкирских предприятий в области станкостроения. Потому что в условиях санкционной политики мы можем надеяться только на себя, и станки нам нужны свои".