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Баскетбольная арена и тренажеры - в Клецке открылась новая многофункциональная спортивная площадка
Проект Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" продолжает шествие по Минской области. В Клецке открылась новая многофункциональная спортивная площадка. Объект находится в микрорайоне Аленка. В нем проживают несколько тысяч человек. Теперь поклонники здорового образа жизни смогут с пользой провести досуг. К их услугам компактная баскетбольная арена и разные тренажеры. Совсем недавно подобные площадки появились в Мяделе, Ивенце и Несвиже. Всего же в рамках проекта "Спорт для всех" в каждом районе Минской области будут открыты 23 спортивных площадки.
Спорт для всех - это социальный проект. Он запущен в июле 2021 года. Его реализация - строительство комплексных и комфортных площадок, на которых будет удобно выполнять широкий набор упражнений как подросткам, так и взрослым.
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