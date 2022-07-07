Баскетбольная арена и тренажеры - в Клецке открылась новая многофункциональная спортивная площадка

Проект Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" продолжает шествие по Минской области. В Клецке открылась новая многофункциональная спортивная площадка. Объект находится в микрорайоне Аленка. В нем проживают несколько тысяч человек. Теперь поклонники здорового образа жизни смогут с пользой провести досуг. К их услугам компактная баскетбольная арена и разные тренажеры. Совсем недавно подобные площадки появились в Мяделе, Ивенце и Несвиже. Всего же в рамках проекта "Спорт для всех" в каждом районе Минской области будут открыты 23 спортивных площадки.