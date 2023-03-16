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Басков встретился с учащимися Минской международной гимназии

Череда торжественных мероприятий, посвященных одному из главных государственных праздников - Дню Конституции, сегодня продолжилась в Минской международной гимназии. С учащимися встретился зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков.

Во время душевной встречи сенатор обсудил с ребятами значение Основного закона, а также ответил на вопросы ребят не только на политические, социальные, но и личные темы.

К таким встречам с молодежью всегда готовишься по-особенному, потому что это новое поколение белорусов. Оно любознательное, прямолинейное и слукавить здесь уже не получится. Несмотря на то что поднимались очень серьезные темы конституционного устройства, социальной политики, встреча оказалась очень живой. Очень приятно, что их действительно заботит будущее нашей страны, они уже сегодня, несмотря на свой юный возраст, готовы вносить определенную лепту в развитие нашего государства.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси
Сегодня в школе проходила встреча с Дмитрием Юрьевичем в формате открытого диалога. Это было очень необычно для нашей школы. Мы задавали ему вопросы по разным темам, которые интересовали нас. Было интересно послушать, какой у него был карьерный путь.
Сергей Румас, учащийся Минской международной гимназии

Сенатор вручил гимназистам подарочное издание "Я - гражданин Республики Беларусь" от Президента Беларуси.

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