Басков встретился с учащимися Минской международной гимназии

К таким встречам с молодежью всегда готовишься по-особенному, потому что это новое поколение белорусов. Оно любознательное, прямолинейное и слукавить здесь уже не получится. Несмотря на то что поднимались очень серьезные темы конституционного устройства, социальной политики, встреча оказалась очень живой. Очень приятно, что их действительно заботит будущее нашей страны, они уже сегодня, несмотря на свой юный возраст, готовы вносить определенную лепту в развитие нашего государства.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

