Басманный суд в Москве арестовал всех четверых обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Люди продолжают нести цветы и свечи к стихийному мемориалу в Подмосковье, где в эти минуты спасатели продолжают разбор завалов. Концертный зал расчищен уже на 2/3. К вечеру 26 марта власти рассчитывают завершить поисковую операцию.

По уточненным данным, в теракте пострадали более 180 человек, погибли 137. Многие тела не опознаны до сих пор. В больницах и стационарах после теракта остаются 76 человек.

Что касается исполнителей теракта, Басманный суд в Москве арестовал всех четверых обвиняемых. Им грозит пожизненное заключение. Арестованы еще и трое фигурантов. Это отец и два сына.

Один из них - последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались обвиняемые в теракте. Сообщается, что им было известно о намерениях террористов. Подробности в сюжете Ольги Давидович.

500 тыс. рублей на всех за массовое убийство ни в чем не повинных людей. Таков был гонорар этих палачей. Им велели расстрелять всех, кого успеют, а остальных сжечь заживо. Кто конкретно велел, эта информация силовиками пока не разглашается, следствие идет, какая-то стройная версия еще не озвучивалась. Накануне Следственный комитет в течение всего дня допрашивал подозреваемых и предъявил обвинение по статье "Терроризм". Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Поздно вечером четверых подозреваемых в совершении теракта доставили в Басманный суд Москвы.

Мухаммад-Собира Файзова в зал судебных заседаний завезли на сидячих носилках. Перед камерами он закрывал глаза, можно было подумать, что он без сознания. Но это не так. Все четверо лишь делали вид, что не осознают происходящего, просили переводчика, хотя при задержании отлично все понимали. Отличная уловка, чтобы обдумать свой ответ. Так поступил и 19-летний Файзов - один из самых активных членов группировки.

Это он, предположительно, автор самого жестокого видео от первого лица, где террористы выкрикивают лозунги. И показательно на камеру расстреливают людей и добивают раненых.

Предположительно, Файзов был за рулем автомобиля, на котором террористы сбежали из "Крокуса", именно он намеренно сбил восьмилетнего мальчика. Ребенку чудом удалось выжить, он в больнице. Файзов же при задержании был серьезно ранен. Его прооперировали и доставили в суд. А Далерджон Мирзоев, по предварительной информации, не только стрелял по присутствующим в "Крокусе", но и после того как был подожжен зал, ходил и ножом добивал раненых. Третий обвиняемый - Муродали Рача-Бализоде, судя по видео из соцсетей, расстреливал в упор из автомата лежащих на полу людей.

25-летний Шамсидин Фаридуни, вероятно, координатор группы. За месяц до нападения он публиковал в соцсетях фотографии из Стамбула. Именно там в одном из лагерей, по данным источников в силовых структурах, всех нападавших и готовили. Фаридуни также на допросе сообщил, что оружие ему достали люди, вышедшие на него через Telegram. Почему вышли именно на него, якобы не знает, убивать ему предложил некий "помощник проповедника". К теракту, с его слов, готовился месяц. За неделю до нападения был замечен в "Крокусе".

"Он плохо говорил по-русски и спрашивал, что где находится, просто ходил по фойе, осматривался", - рассказал сотрудник "Крокус Сити Холла" Александр Журик.

Из всей четверки у Файзова единственного нет семьи и детей. У Фаридуни и Муродали по одному ребенку, а у Мирзоева четверо. Однако это не помешало им безжалостно убить десятки человек, в том числе и детей.

На руинах "Крокус Сити Холла" круглосуточно работают спасатели и спецтехника, поисковая операция продолжается. Есть информация, что под завалами могут находиться еще 12 тел погибших. С родственниками работают психологи. К мемориалу у разрушенного здания продолжают идти люди. Со дня трагедии его уже посетили более 10 тыс. человек. Несут цветы, мягкие игрушки, ставят свечи. И подолгу стоят в скорбном молчании.

"Душа болит, сердце болит. Как это не попрощаться с людьми, которые погибли здесь? Совесть не позволяет сидеть дома", - сказала женщина.

Теракт 22 марта стал общей бедой для всех. Памятные акции прошли во Владикавказе, в Самаре и Донецке. В Херсонской области жители разместили на окнах своих домов символ вечности - белых бумажных птиц. Стихийные мемориалы у дипломатических миссий России по всему миру: в Азербайджане, Венгрии, Германии, Италии, Ирландии, Палестине, странах Латинской Америки, США, на Кипре. Люди несут цветы и свечи. В Гамбурге развернулся стихийный мемориал возле бывшего здания генерального консульства России.

"Мы пришли сюда тоже высказать свою скорбь. Мы пришли положить цветы, показать, что мы вместе с ними. Для нас это такая же трагедия, что погибли дети, особенно дети в обнимку с родителями. Это очень страшно", - рассказала женщина.

А накануне вечером в 19:55, в то самое время, когда в пятницу в "Крокус Холле" прозвучали первые выстрелы, под метроном началась минута молчания.