Бассейн, медиацентр и спецклассы: новая школа № 6 открылась в Могилеве ко Дню знаний

Торжественные линейки прошли 1 сентября по всей Беларуси. 4 школы впервые распахнули свои двери для учащихся. Так, в новое здание переехала 6-я школа Могилева.

Новая школа в Могилеве разместилась на улице Гагарина недалеко от Ледовой арены, став первым значимым проектом на месте возводимого современного микрорайона - образовательный, спортивный многофункциональный центр.

Школа № 6 Могилева носит имя Александра Осмоловского - Героя Великой Отечественной войны, заслуженного учителя БССР. С новосельем учеников и преподавателей приехали поздравить шефы и строители. В подарок - сертификаты и заветный ключ от школы.

"Уникальное покрытие спортивного зала - профессиональное и безопасное. Здесь очень интересный центр безопасности, который помогли нам создать сотрудники МЧС, ГАИ, ОСВОД. Хорошо оборудованы кабинеты физики, химии и биологии для того, чтобы дети не просто сухо изучали эти предметы, а действительно заинтересовались, творили", - рассказала директор СШ № 6 Могилева Олеся Колточенко.

"Максимально приложили силы, энергию свою, чтобы успеть именно к 1 сентября. Хотя по срокам, конечно, должна была школа чуть позже вводиться, но мобилизовались и сделали для детей вот такой хороший подарок", - отметил гендиректор ОАО "Стройтрест № 12" - управляющая компания холдинга "Стройтрест-холдинг" Дмитрий Морозов.

Школа рассчитана более чем на тысячу мест. В ней оборудованы библиотека, настоящий медиацентр, два спортивных зала, не считая открытых площадок для игровых видов спорта и воркаута, тренажерный, зал хореографии, бассейн, а еще специализированные классы для уроков труда и домоводства.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Вот эти вложения, конечно, большие, капитальные и емкие - в школу 75 млн руб. Но когда идет речь об образовании, о наших детях, конечно, деньги считать не надо. Надо делать все для того, чтобы создавать нашим детям или подрастающему поколению все условия для получения знаний, для того, чтобы они становились патриотами своей страны".

1 сентября прошел торжественный старт нового учебного года для почти 200 учащихся в Могилевском лицее МВД. Поздравления принимали от профильного министра и те, кто впервые дает присягу, и кому через год уже выбирать профессию.

"Я решил посвятить свою жизнь милиции, защищать свою родину. Есть старший брат, его зовут Кирилл, он тоже учился в лицее. Я просто захотел стать как он", - поделился учащийся Могилевского специализированного лицея МВД Беларуси Влад Белоусов.

Валерий Полищук, начальник Могилевского специализированного лицея МВД Беларуси:

"Я думаю, что эти первокурсники - 38 человек, которых мы приняли, они будут достойны нашего учебного заведения, потому что они на порядок выше и физически. В этом году мы физподготовку сдавали как никогда".

Старт нового учебного года отметили во всех 309 учебных заведениях общего и среднего образования Могилевской области - праздник для почти 109 тыс. школьников, из них почти 9 тыс. - первоклашки. Для них только начинается время открытий и ярких впечатлений.