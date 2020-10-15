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Бассейн, музыкальный зал и компьютерный класс. Новый детский сад открылся в Брилевичах

Новый детский сад открыли сегодня в микрорайоне Брилевичи. Дошкольное учреждение готово принять 230 воспитанников. Комфортные игровые и уютные спальни в современном четырехэтажном здании - маленькие жители микрорайона смогут оценить уже на следующей неделе. Для их родителей садик стал настоящим подарком.

За оригинальное оформление сад получил название "Радужный остров". Он хорошо вписывается в застройку жилого района. На территории оснащены игровые и спортивные площадки, зоны для изучения правил дорожного движения.


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"Радужный остров" стал пятым детским садом в столице, который ввели в эксплуатацию в этом году. В планах построить еще две учреждения дошкольного образования во Фрунзенском и Московском районах.

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