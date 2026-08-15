"Бацькава булка" в Свислочи: 150-килограммовый каравай, трактор-шоу и узбекский плов

Краткий пересказ от ИИ

Свислочь 15 августа - хлебное сердце Беларуси. В Гродненской области проходит юбилейный каравай-фест "Бацькава булка". Чтобы все смогли попробовать главный каравай, пошли на рекорд - испекли 150-килограммовый. На этом яркие впечатления не заканчиваются. Трактор-шоу, конкурс пекарей в честь Года женщины, десятки интерактивных площадок - программа на любой вкус.

Фестиваль в пятый раз встречает гостей, и с каждым годом праздник становится масштабнее.

В этот раз аромат свежего хлеба собрал тысячи людей со всей страны и из-за рубежа.

Каравай-фест в Свислочи: республиканский размах и международный колорит

После спортивных состязаний участники вернулись на главную площадку, где продолжились дегустации, выставки и концертная программа.

Особую атмосферу создали гости из Узбекистана, которые привезли не только свои традиционные рецепты, но и частичку национальной культуры.

Международный вкус: узбекские лепешки и плов

Представители делегации из Узбекистана поделились впечатлениями от участия в фестивале. Они приготовили национальные лепешки из тандыра и настоящий плов, которые раздали всем желающим. По их словам, угощение очень понравилось местным жителям и гостям праздника. Сами узбекские участники отметили, что белорусская "Бацькава булка" напомнила им их собственную тандырную лепешку, и выразили уверенность, что дружба между народами будет только крепнуть.

Гости из России и местные жители: эмоции и впечатления

На фестиваль специально приехала семья из города Михайловска Ставропольского края. Они признались, что давно слышали о "Бацькавай булке" и хотели попасть именно на этот праздник. Особенно их впечатлили мастер-классы, где можно было сплести косички и сделать булочку своими руками.

Местные жители из Сморгони также приехали на фестиваль и отметили, что он стал гораздо масштабнее и ярче по сравнению с прошлыми годами. По их словам, программа насыщенная, много красивых локаций.

Программа фестиваля: от мастер-классов до гала-концерта

Центральным событием дня стало "тракторное булка-шоу" - зрелищное представление, которое вызвало бурю эмоций у зрителей. В течение всего дня работали выставки, проходили дегустации, а на сцене уже выступили легендарные "Песняры".

Основной гала-концерт запланирован на вечер, и его покажут 16 августа в 21:00 на телеканале "Беларусь 3".

В этом году задействован весь город, и праздник получился поистине всенародным.

Гости фестиваля единодушны: послевкусие от этого дня останется надолго. Тысячи людей гуляют с семьями, пробуют угощения, участвуют в мастер-классах и наслаждаются концертом.