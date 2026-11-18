Белорусские дипломаты вывели "Бацькаву кашулю" на международный уровень. Этот важный подарок Президента Беларуси вручается семьям при рождении третьего ребенка. Именно по этому счастливому поводу 18 ноября генеральный консул Беларуси в Стамбуле Евгения Борткевич передала семье белорусского консула памятный оберег от главы государства.

Евгения Борткевич, генеральный консул Беларуси в Стамбуле:

"Бацькаву кашулю" белорусскую вам вручаем, вашему третьему ребенку. Когда в дипломатической семье рождается ребенок, это очень ценно и важно. Родина всегда с ним, никогда не забывает. Это подарок Президента Республики Беларусь. Мы вас поздравляем!"

Вдали от Беларуси такой подарок обретает особое значение. Это память о своих корнях и символ родительской любви.