Батутисты и супруги Гончаровы с недавних пор воспитывают двойню

В белорусском спорте очень много прекрасных спортсменов, которые совмещают воспитание детей со своей карьерой. Говорят, что на спортивные подвиги их вдохновляют именно те, кому они подарили жизнь. Об атмосфере любви, семейного тепла, родительской заботы и спортивном духе - репортаж Андрея Козлова.

С силой притяжения, в отличие от родителей, пока есть проблемы. Но первые шаги по планете Земля и по Витебску, хотя для кого-то это одно и то же, уже сделаны.

Влад Гончаров, олимпийский чемпион и блестящий батутист с большой заботой, а как иначе, всегда рядом.

Изначально, когда уходишь на тренировку, тебя мучает совесть, потому что оставляешь своих детей. Но потом немного привыкаешь. Они ведь не сами по себе, а с надежными людьми. И ты можешь со спокойной душой куда-то уходить. Анна Гончарова, победитель международных соревнований по прыжкам на батуте



Вот немного личного и теплого обращения к любимой супруге - эксклюзивно и специально для вас. Где такое услышите, если не у нас.







У спортивной пары двойня. Вот так бывает и это, конечно, большое счастье.

Период после получения тяжелейшей травмы Анны и совпал с таким приятным и бесценным событием.

Во время пика карьеры у меня произошла серьезная травма. Мы решили, что можно совместить восстановление после травмы и материнство. Анна Гончарова

Прыжок Владислава в Рио, вы помните, стал золотым, про романтические отношения чемпиона с Анной (на тот момент Горченок) уже говорили и тогда. В Токио другой белорус взял золото - талантливейший Ваня Литвинович. Но Владислав и тогда продемонстрировал мастерство и качество, лишь волею случая вновь не взобрался на пьедестал. А тогда на нем была двойная ответственность, ведь дома уже его ждала двойня и даже встречала в аэропорту.







Мы не ставим цель отдать в спорт. Это будет зависеть только от желания детей. Когда мы приходим в зал, они не боятся зала, не боятся батута. С удовольствием туда идут. Анна Гончарова



Как и супруги, их маленький дуэт часто рядом даже в батутном витебском центре, который и появился в городе после бразильского триумфа Гончарова.

Вот первые опробования спортивного снаряда, отсюда и яркие эмоции.

А вот и первое интервью.