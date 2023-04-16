"Батюшка из Хатыни": протоиерей Павел Яцукович творит во благо, не ища славы, званий и похвалы

Торжественные богослужения 16 апреля и накануне прошли по всей Беларуси. Для этой святыни Воскресение Христово особенное, первое, хоть молитва в Божественной литургии и с прихожанами здесь не возносится, слышен лишь щемящий звон колоколов Хатыни. Храму Рождества Пресвятой Богородицы всего месяц. Новую жизнь церкви дали по поручению Президента Беларуси.

Сейчас в обители служит подвижник нашего времени, который творит во благо, не ища славы, званий, похвалы. Именно в один из самых главных христианских праздников хочется рассказать о священнослужителе, чье имя незаслуженно остается в тени. Его уже многие знают, как "батюшку из Хатыни", однако это лишь одно послушание протоиерея Пава Яцуковича. Подробнее о подвижнике нашего времени Ольга Медведь.

Он несет крест в святом месте Беларуси! Один на храм без прихода, но с сотнями захожан - река из туристов не прекращает течение. Здесь теперь возносят общие молитвы за мир, вне зависимости от конфессии, вспоминая историю, пропитанной кровью земли и канувших в пламени душ.

Протоиерей Павел Яцукович, настоятель Князь-Владимирского храма г. Борисова: В 2010 году я писал дипломную работу, бакалаврскую работу перед выпуском из Минской духовной семинарии и была у меня тема - Логойское благочиние, исторические очерки. В архиве я нашел информацию о том, что Логойскому храму Святителя Николая принадлежала приписная церковь деревянная в Хатыни. Очень часто мы бывали в Хатыни с детства и с родителями, и со своими друзьями. Я пишу эту дипломную работу, и у меня возникает мысль: хорошо бы было здесь восстановить храм.

Желаемому суждено сбыться! Отец Павел и не думал, что спустя 12 лет откроет церковь после освящения вместе с главой государства.





Храм не раз оборачивали в разные верования, варвары разбирали его и уничтожали. Первые упоминания о церкви на этих землях относят нас в 1566 год. Приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы был православным до 1763-го. Топор подняли униаты (под предлогом обветшания святыню разобрали, а восстановили уже как униатский храм). В этой вере был до 1839-го, а дальше вновь торжество века православия. Жизнь Рождество-Богородичной церкви оборвали каратели в 1943-м, как и полторы сотни мужчин, женщин и детей Хатыни.

Протоиерей Павел Яцукович:

В конце лета этот храм сожгли немцы, когда повторно проезжали рядом с этой деревней. Они дожигали те дома, которые сохранились здесь, и храм вместе с ними был сожжен. По другой версии, этот храм сожгли вместе с жителями 22 марта .

Восстановленная церковь сошла с исторических фото, списана с архивных документов. Те же габариты (11 на 6), те же иконы и звонница, даже занавеска пепельно-серая, как записано в приходском журнале. Новый объект мемориального комплекса с нуля возвели всего за 10 месяцев.



Стройка уже стала его вторым послушанием. С осознанной духовной жизнью отец Павел взрастил и мечту - построить храм. Место молитвы в месте скорби - одна из четырех воздвигнута и первая освещенная церковь протоиереем. Его часто встречают с шуруповертом в руках борисовские прихожане, здесь основное служение.



Князь-Владимирский храм - первая деревянная церковь Борисова

Старт его строительства приурочили к 1000-летию преставления святого князя Владимира в 2015 году. Теперь же этот промышленный город украшает строение в древнерусском стиле из цилиндрованных вручную бревен, диаметром от 36 до 50 сантиметров.



350 кубов дерева понадобилось на Божий дом для новой православной общины. У ее истоков стояли 20 инициативных верующих, писали письма и прошения на возведение церкви, которой в ближайшей округе не было. От котлована до современной достопримечательности Борисова - 5 с половиной лет.



"Он и может и сплотить, и сам тут, и матушка тут, и деточки тут, и все на свете, и мы тянемся все", - с любовью рассказывает Зоя Романова, староста прихода Князь-Владимирского храма города Борисова.



"Он очень умеет вдохновлять людей. Т.е. рассудительный, добрый, творческий, внимательный, при всей своей занятости, он может заметить любые наши проблемы и всегда с ним можно решить любой вопрос", - отмечает Татьяна Серафимович, регент хора Князь-Владимирского храма города Борисова.

Православное сооружение традиционно состоит из двух храмов - верхнего (деревянного), который и освящен в честь князя Владимира. Здесь пока идут ремонтные работы, и на первый взгляд, спрятанного от всех - нижнего (компактной, светлой церкви, освященной в честь бабушки Владимира святой равноапостольной княгини Ольги). Здесь пока и проходит ежедневное служение. Когда оформление Князь-Владимирской святыни полностью завершится, в Ольгинском пределе будут проходить занятия воскресной школы.



Протоиерей Павел Яцукович:

Отделка внутренняя тоже закончена, именно стен, осталось нам положить плитку, сделать электричество и иконостас, установить его. Иконы пишутся с Божьей помощью нашего спонсора. Хотим еще посадить сад прихожан, я его так называю. Каждый прихожанин или каждая семья готова пожертвовать по одному дереву.

Видят батюшку на крыше или красящим веранду и прихожане храма деревни Старо-Борисов, что в 15 минутах от города. По легенде, именно отсюда и начиналась история промышленного гиганта нашей страны. Исторически здесь была Александринская церковь, пристроенная к Дворцу Романовых. Спустя годы с ее утраты владыка Вениамин благословил на строительство новой.

Протоиерей Павел Яцукович: 15 на 9 метров, высота около 11 метров. Это небольшой храмик, потому что деревушка небольшая, народу не сильно много собирается, около 30 человек собирается на акафисты, молебны, которые мы совершаем каждое воскресенье.

Храм, который освятят в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, построили всего за год. В этом сезоне планируют не только завершить убранство, но и возвести звонницу (шесть колоколов уже пожертвовали на приход), построить рядом дом священника.



"Храм то стоит, но вот внутренней работы нам не хватает. Мы всю зиму, у нас не было окон, не было дверей, но мы приходили каждую службу по воскресеньям, мы очень рады, что у нас такой храм есть", - рассказывает Вера Куко, прихожанка храма в честь святого великомученика Дмитрия Солунского деревни Старо-Борисов.







Батюшка не только четырех приходов, но и четверых детей! Протоиерей Павел Яцукович еще и многодетный папа, с супругой ожидают уже пятого малыша. История знакомства с матушкой более чем романтичная и, как говорят, по воле Божьей. Но об этом чуть позже… В вере по материнской линии наш герой рос с младенчества. Маленького Пашу из деревни Гостиловичи Логойского района мама часто отправляла к глубоко верующим бабушке с дедушкой на Западную Украину. Они и прививали православные ценности, благодаря чему наш герой с малых лет мечтал стать священником. Но окончив школу, получил от мамы условие: сначала светское образование - и поступил в полиграфический колледж. Выполнив родительский наказ, пошел в Минскую духовную семинарию, где и встретил свою любовь… на экскурсии.

Протоиерей Павел Яцукович: Приехала моя будущая супруга на экскурсию. Я, конечно же, если можно так выразиться, не тормознул и познакомился с ней. Она мне продиктовала свой номер телефона, эти цифры помню до сих пор.

На служение приглашали и в Минск, и в Москву, и в Якутию, однако мечта служить в деревне была сильнее карьерных перспектив. По благословению Митрополита Филарета отец Павел в 2011-м прибыл на служение в Борисов, в кафедральный собор Воскресения Христова, через несколько лет молодого священника назначают ключарем.