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"Байден бросает деньги на ветер" - американский политолог о беспокойстве жителей США и трагических последствиях
Соединенные Штаты ожидает трагический период во всей истории, поскольку правительство столкнулось с неизбежным долговым кризисом. Так заявил американский политолог Стив Самарин. По его словам, госдолг увеличивается с каждым днем, а Байден разбрасывается деньгами, что не может не беспокоить местных жителей.
За полтора года Украина получила 43 миллиарда из кармана налогоплательщиков. В то же время у нас масса своих нерешенных проблем. Нам нужно поднимать зарплаты учителям. Нам нужно затыкать многочисленные дыры в бюджете, которые образовались за много лет. Достаточно такой странной финансовой политики. Нам нужно каким-то образом работать над госдолгом, который уже превышает все мыслимые и немыслимые размеры. Поэтому неудивительно, что большинство не только рядовых американцев, но и конгрессменов, в особенности консервативных, категорически против дополнительного финансирования Украины в этом конфликте военном.
Политолог отметил, что зреют неприятные вопросы у людей. А так ли хороша наша техника, которая должна была совершить какое-то чудо в этом конфликте, она его совсем не совершила, а все как раз наоборот.
"Оказывается, она точно так же уязвима, как и любая другая техника. Вот на этом фоне, глядя на вот эти горящие миллиарды долларов, в прямом смысле горящие на поле боя, в то же время масса нерешенных проблем в нашей стране, конечно, очень многие американцы задаются вопросом: "Не лучше ли сначала решить нам свои проблемы", - подчеркивает Стив Самарин. - Если ничего не предпринимать, то за ближайшие 5-6 лет объем госдолга будет такой, с которым справиться мы просто не сможем.Когда-то придется платить по счетам, это будет очень трагический периодв истории нашей страны".
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