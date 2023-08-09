"Байден бросает деньги на ветер" - американский политолог о беспокойстве жителей США и трагических последствиях

За полтора года Украина получила 43 миллиарда из кармана налогоплательщиков. В то же время у нас масса своих нерешенных проблем. Нам нужно поднимать зарплаты учителям. Нам нужно затыкать многочисленные дыры в бюджете, которые образовались за много лет. Достаточно такой странной финансовой политики. Нам нужно каким-то образом работать над госдолгом, который уже превышает все мыслимые и немыслимые размеры. Поэтому неудивительно, что большинство не только рядовых американцев, но и конгрессменов, в особенности консервативных, категорически против дополнительного финансирования Украины в этом конфликте военном.

Стив Самарин, политолог (США)