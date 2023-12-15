Байкальский Дед Мороз, Царевна-Лягушка из Ростова, Снегурочка из Костромы приехали в Беловежскую пущу

Самая добрая акция - "Наши дети" - стартовала сегодня в Беларуси. Символическое открытие благотворительного марафона состоялось в сказочном поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. В этом году поместью Деда Морозаисполняется 20 лет.

Анна Буйкевич побывала на масштабном и атмосферном событии и узнала, о чем мечтают наши дети.

Сказочные персонажи, жители Беловежской пущи, Дед Мороз, Снегурочка и, конечно же, дети. Этот праздник сегодня для них! Самая добрая зимняя акция собрала в поместье главного волшебника страны сотни ребят со всей Беларуси.

Ребята рассказывают о себе и делятся впечатлениями:

- Я приехал из города Могилева в первый раз к Деду Морозу. И я дал ему письмо, чтобы все желания сбылись.

-Самое заветное - чтобы все были здоровы, счастливы.

- Я попросила, чтобы в семье все было хорошо.

- Здесь очень красиво. Нам показывают разные места. Очень приветливые люди. Красивые костюмы.

- Очень красиво, потому что здесь очень-очень любопытно. И сказка очень красивая. И очень классно у Деда Мороза.

А для тех, кто не смог приехать в пущу, организовали телемост. На связи вся Беларусь. Сегодня в поместье звучат поздравления от детей из всех областных центров. В таком формате новогодний марафон стартовал впервые.





Уверяю вас, что к каждому из вас именно в эти дни придет Дед Мороз. И обязательно ваши мечты сбудутся. И помните: мы живем в самой замечательной стране - нашей Беларуси. Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда

На праздник в пущу приехали и гости из России: байкальский Дед Мороз, Царевна-Лягушка из Ростова, Снегурочкаиз Костромы. Поздравления принимает и сама резиденция белорусского волшебника. 20 лет это место дарит радость и веру в сказку миллионам гостей.





Я байкальский Дед Мороз. С берегов Байкала добрался к вам в Беловежскую пущу к моему брату - белорусскому Деду Морозу. Я очень рад нашей встрече. Очень рад подарить эту байкальскую сказку и частичку морозного озера вашим ребятишкам. Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда