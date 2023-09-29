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Байкеры мотоклуба The One Chapter Belarus устроили праздник для ребят Республиканского центра для детей-инвалидов
Реабилитация любого человека - это не только про медицинские возможности и врачебный профессионализм. Это история еще и про эмоции. У Республиканского центра для детей-инвалидов есть очень хорошие друзья. Уже почти три года участники мотоклуба The One Chapter Belarus помогают своим подопечным и не только финансово. В последнее время ни один из праздников не проходит без теплой и душевной встречи. Вот и сегодня накануне Дня учителя байкеры приехали в гости к своим маленьким друзьям, а попали на настоящий экзамен. Кто в итоге остался на второй год, а кто ушел с золотой медалью, расскажет Елена Горельчик.
Еще за полчаса до назначенного времени мальчишки и девчонки уже гурьбой толпились на ступеньках центра. Улыбаясь и пританцовывая, с нетерпением ожидали своих гостей.
Байкеры появились как всегда громко, но рев моторов заглушал звук хлопающих детских ладошек. Заглушив моторы, брутальные мужчины посоперничали с малышней за виртуальные конфеты, а после все вместе нарисовали картину счастья. И пусть в руках не было мелков, теплота и любовь, которая в каждом сердце, сотворила маленькое чудо.
Это то место, в котором все становится на свои места относительно того, как мы умеем любить просто так, насколько мы можем быть милосердными просто так, насколько мы можем быть внимательными к чужим проблемам, несмотря на то давление, которое оказывается сейчас на нас. Белорусы остаются с большим сердцем и открытой душой.
По программе сегодня были покатушки - какой ребенок не мечтает пронестись с ветерком на огромном байке! Но прежде ведь надо обязательно сфотографироваться, и задавать сто-пятьсот детских, но таких важных вопросов.
Если смелости и знаниям ребятам не занимать, то дальше школьную программу пришлось вспоминать уже гостям. На выбор уроки белорусского, истории нашей страны, математики и, конечно, физкультуры.
На второй год не остался никто, и каждый гость на торжественной линейке получил свой аттестат - знаний, дружбы, поддержки, душевной теплоты и заботы.
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