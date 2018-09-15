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Байкеры ярко завершили мотосезон
Сегодня в белорусской столице было шумно от рева моторов и рок-музыки. Байкеры завершали мотосезон. Это уже традиция - закрывать его большим праздником. H.O.G. Rally собрало в который раз тысячи любителей прокатиться с ветерком. География растет с каждым сезоном. В мотопразднике приняли участие не только европейцы, но и любители скорости из других континентов. О тех, для кого байк - это образ жизни, - репортаж Инны Пилевич.
Расстояние почти в 5 тысяч километров на мотоцикле. Байкер Омар Алшейх прибыл в Минск из Саудовской Аравии. Сперва своего железного коня переправлял на корабле до Португалии. А оттуда на протяжении нескольких недель держал путь в Беларусь через Австрию, Польшу. Все это для того, чтобы в компании единомышленников закрыть сезон путешествий под открытым небом.
Проехать в колонне байкеров в белорусскую столицу прилетел и сын легендарного команданте Че Гевара. Эрнесто - байкер со стажем. В его гараже 14 мотоциклов. Правда, из Гаваны прибыл, что называется, налегке. Мотоцикл для участия в параде зарубежному гостю предоставили организаторы.
Рок, драйв и рев моторов более чем от 6 тысяч мотоциклистов из 17 стран. Для всех зарубежных гостей - безвизовый въезд. Утром в полной мотоэкипировке: кожаных куртках, перчатках, брюках, они собрались у Кургана Славы. Он по традиции является точкой начала парада.
Для большинства байкеров участие в Минском мотопараде - это в первую очередь знакомство с Беларусью. Поэтому на точке слета гостям представляют один из наших брендов - БелАЗ. И вполне нетривиальным способом. Здесь, на самосвале, миксует треки диджей.
Вместе с мотопарадом начался и дождь, что только придало еще большей брутальности событию. Ради эффектного дефиле байкеров на центральных улицах столицы на время ограничили движение. В маршруте рокочущей лавины сразу две крупнейшие магистрали города: проспект Независимости и Победителей.
В целях безопасности любителей прокатиться с ветерком сопровождал кортеж ГАИ. К слову, мотопарк Госавтоинспекции будет увеличен. В этом сезоне практика патрулирования дорог на мотоциклах себя зарекомендовала.
Мотоколонна проехала по живописным местам города в сторону Дворца спорта, где развернулись основные праздничные гулянья. Здесь экстремалы жгли резину. И шокировали публику опасными трюками.
Праздник не только для байкеров, но и тех, для кого мотоцикл - как экспонат. Горожанам презентовали уникальные модели двухколесных машин и приглашали проверить свою физическую выносливость. И все это в сопровождении популярных музыкальных коллективов. Праздник продолжается и сейчас. Буквально через несколько минут небо над Минском раскрасит праздничный салют. А далее для верных поклонников "харлеев" - афтепарти.
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