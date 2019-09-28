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Байкшеринг как мировой тренд
Несмотря на похолодание в прогнозах, сезон у любителей экотранспорта продолжается. По статистике, за один час по Минску передвигается до сотни велосипедистов. И с каждым годом эта цифра растет. Работы по развитию инфраструктуры не прекращаются. Актуальным остается и вопрос парковок для арендных велосипедов. С этой проблемой столкнулись и в других странах.
Опыт работы системы байкшеринга в Беларуси и за рубежом изучила Юлия Токарь. Вот он - велосипедный центр мира! На двухколесном транспорте передвигается каждый второй житель Китая. Велодорожки проложены параллельно городской автомагистрали. Их ширина около трех метров. А на главной площади Тяньаньмэнь и вовсе шесть.
В Китае велосипедисты ездят по соседству с автомобилистами, на проезжей части выделена отдельная полоса
Все сигналят друг другу, звонят, потому что правил как таковых нет. Но самое главное - быть бдительными в этом случае. Сперва может показаться, что это какой-то транспортный коллапс. На деле же все друг друга пропускают. Например, в китайском Сямэне самая длинная в мире "воздушная трасса". Протяженность эстакады для велосипедистов почти 8 километров. На велотреке 11 съездов, которые связывают с ключевыми точками города: остановками и торговыми центрами. Что же касается самого двухколесного транспорта, здесь он почти у каждого свой. Плюс - предоставляют более 10 миллионов арендных велосипедов. То есть за символическую плату можно без пробок добраться из точки А в точку Б. Как правило, это ближайшие станции метро.
Свое развитие байкшеринг в Китае получил еще три года назад
Сегодня же главная проблема - где хранить такое количество велосипедов. И если велогаражи оборудуют на специально отведенных площадках, то парковки появляются стихийно.
Беларусь тоже подхватывает мировые тенденции
В час по Минску передвигаются до сотни велосипедистов
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