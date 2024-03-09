Байжанов: Армении следует прислушаться к рекомендациям Президента Беларуси

Я не только слушал заявление Пашиняна, но я слушал заявление Лукашенко по этому вопросу. Хочу сказать, что достаточно точный анализ ситуации давал Александр Григорьевич и тому, что происходило на протяжении десятилетий в этом регионе. И я согласен, конечно же, что Армения может использовать те советы и рекомендации, которые дал белорусский Президент.

Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси