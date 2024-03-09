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Байжанов: Армении следует прислушаться к рекомендациям Президента Беларуси
Казахстан председательствует в ОДКБ в 2024 году. Какие задачи на этот год, в программе "Панорама" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов.
Упор на дипломатические средства ведения внешней политики, взаимодействие с другими международными организациями - это достаточно важный сегодня аспект в международной повестке, отметил дипломат. "ОДКБ в этой ситуации испытывает определенные сложности. Допустим, в настоящий момент Армения, по крайней мере, заявляет о своем новом каком-то видении в отношении этой организации", - сказал посол.
Я не только слушал заявление Пашиняна, но я слушал заявление Лукашенко по этому вопросу. Хочу сказать, что достаточно точный анализ ситуации давал Александр Григорьевич и тому, что происходило на протяжении десятилетий в этом регионе. И я согласен, конечно же, что Армения может использовать те советы и рекомендации, которые дал белорусский Президент.
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