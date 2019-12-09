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База данных многодетных семей заработает в январе

База данных многодетных семей практически сформирована и заработает в январе. На данный момент уже созданы электронные карточки о более чем ста тысячах многодетных. В них полная информация о каждом члене семьи.


Эта система учета - переход от заявительного принципа получения льгот к выявительному

Так будет обеспечена адресность государственной семейной политики. Использовать данные базы будет не только Министерство труда и соцзащиты, а еще и власти на местах. Функционал новой системы со временем будет расширен.

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Изменится ли срок декретного отпуска? По чем будут строить жилье для многодетных? А также семейный капитал - что изменится с нового года? Ответы на вопросы -

в проекте "На контроле Президента"

уже в среду.

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