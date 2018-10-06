3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
База отдыха "Электрон" несет значительные убытки
Одна из перспективных баз отдыха под Брестом, на Белом озере, несет значительные убытки. За прошлый год они составили 142 тысячи рублей. Заполняемость в некоторые месяцы составила всего 2%. Принадлежит база энергетикам, а гости из других организаций здесь бывают редко. Почему перспективное туристическое место не приносит прибыли? - выясняла наша съемочная группа.
Рассказывает Виктория Потоня.
База отдыха "Электрон" находится на берегу озера Белое. Привлекательное место для рыбаков и любителей тихой охоты. Вдоль берега простираются другие зоны отдыха и санаторий. Но в отличие от них на "Электроне" тихо. О существовании базы, кажется, мало кто знает. Никакой рекламы, телефонов, информационных табличек. Если бы и хотел отдохнуть, то тяжело сориентироваться, куда обращаться. Нас встречает дворник и тут же спешит спрятаться. "Настоящее дежавю", - говорит госконтролер Ольга Шевченко. Как показала проверка три месяца назад, аналогичная ситуация здесь была и раньше.
База отдыха имеет 118 номеров. Отдельные летние домики и комнаты в основном корпусе. В сезон отпусков здесь больше гостей, в сентябре на момент очередного мониторинга было зарегистрировано всего 6 отдыхающих. О тяжелом финансовом положении объекта свидетельствует подача горячей воды по расписанию, большинство номеров закрыто. Офис начальника размещен в 40 километрах, в Бресте. На протяжении нескольких лет база работает не в плюс, а в минус.
Основной корпус отапливается, принимать туристов здесь могут круглый год. В 3 номерах из 50 сделали ремонт и здесь уже останавливались гости из России. Летом в качества эксперимента открыли кафе, но работа его рентабельна только когда много посетителей. Сейчас оно не работает. По словам нового начальника базы Ирины Харковской, с клиентами они работают с помощью Интернета и пытаются оживить туристическую зону.
В межсезонный период, чтобы привлечь туристов на базу отдыха, здесь даже предусмотрена скидка на путевки до 30%. Но желающих воспользоваться услугой немного. Без надлежащего сервиса, рекламы и серьезной работы с клиентами здесь вряд ли можно достичь хорошего результата.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
Регионы
Все
Происшествия
Все