База отдыха "Электрон" несет значительные убытки

Одна из перспективных баз отдыха под Брестом, на Белом озере, несет значительные убытки. За прошлый год они составили 142 тысячи рублей. Заполняемость в некоторые месяцы составила всего 2%. Принадлежит база энергетикам, а гости из других организаций здесь бывают редко. Почему перспективное туристическое место не приносит прибыли? - выясняла наша съемочная группа.

Рассказывает Виктория Потоня.

База отдыха "Электрон" находится на берегу озера Белое. Привлекательное место для рыбаков и любителей тихой охоты. Вдоль берега простираются другие зоны отдыха и санаторий. Но в отличие от них на "Электроне" тихо. О существовании базы, кажется, мало кто знает. Никакой рекламы, телефонов, информационных табличек. Если бы и хотел отдохнуть, то тяжело сориентироваться, куда обращаться. Нас встречает дворник и тут же спешит спрятаться. "Настоящее дежавю", - говорит госконтролер Ольга Шевченко. Как показала проверка три месяца назад, аналогичная ситуация здесь была и раньше.

База отдыха имеет 118 номеров. Отдельные летние домики и комнаты в основном корпусе. В сезон отпусков здесь больше гостей, в сентябре на момент очередного мониторинга было зарегистрировано всего 6 отдыхающих. О тяжелом финансовом положении объекта свидетельствует подача горячей воды по расписанию, большинство номеров закрыто. Офис начальника размещен в 40 километрах, в Бресте. На протяжении нескольких лет база работает не в плюс, а в минус.

Основной корпус отапливается, принимать туристов здесь могут круглый год. В 3 номерах из 50 сделали ремонт и здесь уже останавливались гости из России. Летом в качества эксперимента открыли кафе, но работа его рентабельна только когда много посетителей. Сейчас оно не работает. По словам нового начальника базы Ирины Харковской, с клиентами они работают с помощью Интернета и пытаются оживить туристическую зону.