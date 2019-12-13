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Базовая ставка вместо тарифной ставки первого разряда

Вырастет и базовая ставка. С 1 января она составит 185 рублей. Напомним, с нового года отменяется тарифная ставка первого разряда - взамен будет использоваться базовая ставка, что позволит увеличить гарантированную часть заработной платы работников.

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