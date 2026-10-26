Базовый алиментный минимум: что может измениться в Беларуси

Алименты для одних - просто строка в законе, для других - ежемесячное напоминание о родительском долге. Сейчас их минимальный размер привязан к бюджету прожиточного минимума. Но в Беларуси этот подход вскоре могут пересмотреть. Такая возможность рассматривается госорганами.

Сейчас в стране насчитывается свыше 105 тыс. производств о взыскании алиментов. За каждой цифрой стоит ребенок, который ждет.

Без "горько" не бывает сладкой свадьбы. В 2025 году в Беларуси зарегистрировали 52 044 брака, и обратная горькая сторона - 34 813 разводов. Примерно в половине распавшихся семей есть дети. После расставания они становятся разменной монетой, только бывших детей не бывает.

Мария Бубен, мама в декрете:

"Люди говорят: "А зачем ты рожала? Мы тебе говорили: "Делай аборт". А ты сейчас устраиваешь трагедию из алиментов. Ты же сама выбрала рожать".

Изначально в этой романтической истории были иные слова. Сейчас же - "прошла любовь, завяли алименты".

"Я подала в феврале на установление отцовства, на алименты. Его это разозлило. Он тогда уже говорил то, что он лишит меня родительских прав, то, что он заберет ребенка", - рассказала Мария.

Слов из песни не выбросишь, а детей, видимо, можно: за 1,5 года - едва ли три встречи,100 рублей и беговел на день рождения.

"В прошлом месяце поступила одна копейка. Стрижка сына обошлась в барбершопе в 60 рублей. То есть из алиментов не хватило всего лишь 59 рублей 99 копеек", - отметила мама в декрете.

Самое время разобраться в базовом алиментном минимуме. Если родитель работает, переменная в уравнении - процент от заработка: четверть от дохода - на 1 ребенка, 33 % - на двоих, на троих и более - половина от зарплаты. Если же у родителя небольшой доход или работает на неполной ставке, идет привязка к бюджету прожиточного минимума. 3-й вариант: если плательщик алиментов не трудоустроен или не предоставляет справку о доходах, расчет идет из того же БПМ.

За 2026 год взыскано свыше 370 млн рублей - на треть больше, чем годом ранее. Это не просто сумма - а детство, которое возвращают тем, кому задолжали. Платить или не платить - вот в чем вопрос. Но у законодательства страны есть четкий ответ.

Ангелина Гаевская, консультант главного управления Министерства юстиции Беларуси:

"В случае уклонения должника от уплаты алиментов в отношении лица может быть принят ряд мер по обеспечению исполнения исполнительного документа. Одними из самых действенных мер является временное ограничение в праве на выезд из Республики Беларусь, в праве на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, право на охоту, право посещения игорных заведений. Также лицо может быть ограничено в праве на пользование услугами сотовых мобильных операторов и интернет-провайдеров".

Кроме того, если все механизмы исчерпаны, то должника могут привлечь к уголовной ответственности. В 2026 году органы предварительного следствия проверили более 2,5 тыс. должников. В отношении 1,7 тыс. лиц возбуждены уголовные дела.

Соцпортрет алиментщиков - это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, но среди них есть и женщины.

Как рассказал завсектором отдела принудительного исполнения Советского района г. Минска Андрей Трикозенко не открывать двери органам у должников - стандартная ситуация.

"У неплательщицы несколько детей, она лишена родительских прав по одному из детей. Задолженность по алиментам у нее составляет уже более 15 тыс. рублей. Женщина привлекалась к уголовной ответственности за неплатеж алиментов", - рассказал Андрей Трикозенко.

Но всегда можно пойти через вскрытие двери, должники об этом забывают. "В суд направляется предписание в случае непредоставления доступа двух и более раз для осмотра без согласия собственника", - отметил завсектором отдела принудительного исполнения Советского района г. Минска.

Материнский или отцовский долг не только платежом красен. Важно - не просто однажды стать родителем, важно - навсегда им остаться.