ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Базу отдыха "Світанак" готовят ко временному расселению детей беженцев с границы

Поддержать и найти место, чтобы согреть детей беженцев, их матерей и беременных женщин поручил наш Президент. Как стало известно, базу отдыха "Світанак" сейчас готовят ко временному расселению малышей с границы. Это сообщил зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. База отдыха расположена недалеко от агрогородка Поречье. Там смогут разместиться до 200 человек. При необходимости им будет обеспечена и медицинская помощь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все