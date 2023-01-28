Бдительная пенсионерка из Минска обманула телефонных аферистов

В Минске бдительная пенсионерка обманула телефонных аферистов и помогла задержать их курьера. Об этом сообщает БелТА со ссылкой в ГУВД Мингорисполкома.

Пенсионерке на домашний телефон поступил звонок, что ее внучка якобы попала в ДТП. Женщина сделала вид, что поверила и согласилась передать мошенникам крупную сумму. Назначив встречу, она немедленно позвонила в милицию. Дожидаясь курьера, пенсионерка продолжала разговаривать по телефону с куратором. Заявление, которое ей продиктовали, а также Br10 тыс. и 15 тыс. российских рублей женщина должна была сложить в пакет с вещами.

Прибывшего за деньгами 16-летнего первокурсника столичного колледжа с поличным задержали правоохранители. Парень рассказал, что подработку курьером нашел в Telegram-канале. Получив первый заказ, выехал по указанному куратором адресу, где и был задержан. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.