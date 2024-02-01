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Бдительный таксист вернул пожилой брестчанке выманенные телефонными мошенниками деньги
Пожилая брестчанка попалась на уловку телефонных мошенников и едва не лишилась большой суммы сбережений. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев, пишет БЕЛТА.
Случай произошел 31 января. Злоумышленники позвонили 74-летней женщине и от имени ее дочери сообщили о ДТП и попросили денег. Они якобы нужны были, чтобы избежать уголовной ответственности и для оказания материальной помощи пострадавшим.
В схему обмана аферисты впутали ничего не подозревавшего таксиста. Ему пенсионерка передала 1,8 тыс. долларов, которые он должен был доставить по определенному адресу. В пути водитель пришел к мысли, что женщина могла стать жертвой мошенников, вернулся к ней и отдал сверток.
В Брестском межрайонном отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.209 (покушение на мошенничество) УК. "Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления", - отметил Роман Зармаев.
По словам официального представителя УСК, в Брестской области только в минувшем декабре возбудили 64 уголовных дела по фактам, когда телефонные мошенники от имени попавших в беду родственников выманивали у белорусов немалые суммы.
Фото: pixabay.com
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