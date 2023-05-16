Беби-бум в Минском зоопарке

Европейские муфлоны такие удивительные копытные животные. Часто посетители думают, что это козы, козлы. Но на самом деле это овечки и бараны. В природе европейские муфлоны предпочитают пастись где-то на альпийских лугах. Все наши малыши чувствуют себя замечательно. Так что приглашаем всех посетителей прийти в гости в Минский зоопарк и понаблюдать, полюбоваться нашими малышами.

Оксана Бука, младший научный сотрудник Минского зоопарка