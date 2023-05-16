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Беби-бум в Минском зоопарке
Весенний беби-бум в Минском зоопарке. Малыши родились у лам, муфлонов и коз. Маленькой ламе всего неделя, а озорник легко идет на контакт, ловит солнечные лучи и знакомится с посетителями.
Приятной неожиданностью для сотрудников зоопарка стало пополнение в семье муфлонов. Этих животных легко распознать по закрученным, похожим на луну рогам. Новорожденный быстро освоился, имеет хороший аппетит и с каждым днем все чаще появляется на публике - попадает в объективы фото- и видеокамер.
Европейские муфлоны такие удивительные копытные животные. Часто посетители думают, что это козы, козлы. Но на самом деле это овечки и бараны. В природе европейские муфлоны предпочитают пастись где-то на альпийских лугах. Все наши малыши чувствуют себя замечательно. Так что приглашаем всех посетителей прийти в гости в Минский зоопарк и понаблюдать, полюбоваться нашими малышами.
Весна в этом году выдалась щедрой - подарила зоопарку 19 козлят и ягнят. У тех козочек, что родились раньше всех, уже можно заметить маленькие рожки.
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