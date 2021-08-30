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Беглая белорусская оппозиция придумывает новые способы, как раскачать ситуацию в Беларуси
"Невероятная белорусская оппозиция" не знает, что еще придумать, чтобы вывести людей на улицы, заставить их нервничать и провоцировать власть. Сейчас беглая оппозиция придумывает новые способы, как раскачать ситуацию в Беларуси. Задача забастовок по сценарию "невероятных" - остановить отечественные предприятия, окунуть страну в беспросветную тьму долгов и вывести людей на улицы. Но белорусы думают совсем иначе.
Забастовки забастовками, а кушать хочется всегда. Хочется ездить на хорошем авто, отдыхать за границей хотя бы раз в год и постоянно расширять жилплощадь - на всякий случай. Человеку всегда хочется больше. Но что взамен? Взамен ты работаешь. А тебе платят. Не работаешь - не платят. Трудовые отношения. Где-то в мире по-другому? Если вы знаете такое место, предлагаю туда ссылать всех, кто устраивает забастовку по политическим мотивам. А что? В развитых демократических странах за это увольняют. Так не только в "авторитарной" Беларуси, но и в странах Скандинавии, где развито профсоюзное движение, и в США, а тем более - в ЕС. Могу представить, что бы сказал польский пан, ежели бы его работники сказали, что негодуют от фальсификации выборов и выбора Дуды. Пожалуй, на их место спокойно наняли бы белорусов, ищущих себя и "дольче вита". Но "Это другое!". И с вами я, Ксения Лебедева.
Задача забастовок по невероятному сценарию "оппозиции" - остановить предприятия и окунуть Беларусь в беспросветную тьму долгов, вывести людей на улицы. Для антуража - с пустыми, но говорящими кастрюлями. Мол, кушать хотим, но нечего. В стачкомы людей толкали, а про правила игры, как всегда, недоговорили - что в стиле оппонентов власти. Для начала вот информация для работы над ошибками.
Но вы же так не хотите! Я про вас,оппоненты власти. Вы хотите поскандалить, покричать, что ваши права нарушают, а потом сесть на шею и свесить ножки. А как с правами тех, кому не до забастовок? Как быть с их правами? Или это другое?
И это говорит обычный белорус-трудяга. Явно его раздражают западные маневры в стиле рабовладельческого строя.
Сергей Бичанин, слесарь ОАО "Нафтан":
Для понимания: она появилась спустя 3 года после окончания Второй мировой войны. Что интересно, когда создавалась Организация Объединенных Наций, ее члены дали торжественное обещание не допускать впредь совершения зверств, подобных тем, что имели место в ходе той войны. Но нет!
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Белорусы оказались умнее западных политиков и дальновиднее
Мне кажется или нас, белорусов, пытаются зажать в тиски и лишить всех прав? С одной стороны, вводят санкции пакетами, с другой - из-за бугра призывают к забастовкам. ООН молчит, а права человека в этот момент не имеют никакого значения. В идеале такой дуэт должен сделать нас недееспособными, парализовать. Но есть один нюанс. Пока это не работает ни с одной стороны границы, потому что белорусы оказались умнее западных политиков и дальновиднее.
Павел Павелкович, замначальника цеха ОАО "Полимир":
Это бездарная глупость организаторов этих забастовок, желание отработать свои 30 сребреников, хамское отношение к белорусам, к людям труда, к колхозникам. Вообще, к нашей стране.
Мы получаем здесь зарплату. Зависит все от нашего производства. Производство уходит у нас на известные иностранные фирмы шин. И если наложить санкции, то пострадает наше метизное производство. Не только наше, но и город. Потому что здесь работает больше чем полгорода, на нашем заводе.
Если люди против, кто за? Видимо, те, кто сможет пополнить свои банковские счета. Итак, фигура первая -
Александр Ярошук.
Возглавляет Белорусский конгресс демократических профсоюзов.
Для понимания: это добровольное, подчеркиваю, добровольное объединение независимых профсоюзов. В Беларуси их четыре: независимый, свободный, металлистов и работников радиоэлектронной промышленности. В последнем, как оказалось, списки формировались очень странным образом - спойлер: фактически людей записывали, не спрашивая.
В случае с Ярошуком это история про лицемерие, два стула и умение переобуваться в воздухе
Вернемся к Александру Ярошуку. Личность однозначная - однозначно про деньги и с желанием усидеть на двух стульях. Первый покомфортнее - дружба и заигрывание с Западом, второй скромнее и неустойчивее - независимые профсоюзы и попытка устроить забастовку в стране, потом ее отменить, все переиграть, а потом стоять перед выбором - кто заплатит, ведь в наборе все рычаги: хочу - призываю, хочу - отменяю.
Следующий скрин датирован 15 августа прошлого года.
Этот пост из Facebook Ярошука. В августе он, не стесняясь, призывал бастовать. Но спустя несколько месяцев его риторика резко меняется.
Ярошук - обычный наперсточник: кручу, верчу, запутать хочу. То призывал, то не призывал, то вдруг задумался о судьбе тех, кого призывал вступать в стачку. Опасное непостоянство… И вот самое интересное, к чему я все веду.
У меня несколько вопросов: Александр, а Вы чьи интересы представляете? Белорусских работников или Yara, Siemens и Michelin с Pirelli на пару? А еще - что вам показала жизнь и какие задачи у вас решаемые? Если, понятно, я в замешательстве и на подобные сообщения не знаю, как адекватно реагировать. В моем понимании - это такая, знаете ли, смесь безумия и глупости. А вот реакция тех, кто по вашу сторону, вполне понятна.
Они получают награду за свою бесстрашную борьбу за демократию и основные права профсоюзов в период последней диктатуры Европы.
Награда учреждена норвежским профсоюзом Industri Energi и членской организацией IndustriALL и включает в себя как денежную премию - 50 тысяч долларов, так и поддержку профсоюзных проектов. Industri Energi входит в Национальную профсоюзную организацию Норвегии.
Факт
Yara - крупнейший в мире поставщик минеральных удобрений и партнер Беларуськалия.
Напомню, тоже из Норвегии и совсем не заинтересован в забастовках и простоях с белорусской стороны, хотя и не афиширует это. Выводы напрашиваются сами собой: откуда у Ярошука такое рвение тормозить забастовочное движение, в которое он, напомню, в августе подбрасывал дровишки. Вы не подумайте, я не против, просто очень интересно. А вот, кстати, вручение премии онлайн. Беседа с гендиректором Yara и представителем профсоюза.
Забавно, но все же в случае с Ярошуком эта история про лицемерие, два стула и умение переобуваться в воздухе. Но это ведь другое. Или нет? И это что-то другое. Сейчас мы позвоним Александру, надеюсь, получим внятный ответ на интересующие нас вопросы.
Профсоюз радиоэлектронной промышленности - дело темное
Что касается профсоюза радиоэлектронной промышленности - дело темное, но свет в тоннеле все же виден: оказывается, в списках членов организации оказались люди, которые даже не в курсе, что они там состояли. Не буду пересказывать, послушайте истории от первого лица. Нужно сказать, эмоциональность некоторых рассказов впечатляет.
Кстати, именно они, имея определенный авторитет в политических кругах ЕС, формируют там антибелорусскую повестку. Я позвонила представителю Глобального объединения промышленных профсоюзов IndustriALL в странах СНГ
Вадиму Борисову.
Как видите, не на все вопросы есть ответы у представителей международных профсоюзных организаций. Есть над чем работать.
И вот еще один момент, с которым мне бы хотелось вас сегодня познакомить. Я же раньше говорила, что мы все видим и все знаем. Так вот, знаете, о чем беседуют в закрытом видеочате "Рабочага руху". О том, как заставить бастовать малый и средний бизнес, о том, как всем дадут кредитные каникулы, если все получится. А если не получится? Кто по кредитам рассчитается? Тихановская и вот эти ребята?
Не на все вопросы есть ответы у представителей международных профсоюзных организаций
Как "Рабочы рух" заинтересован развивать страну и какая в этом движении отводится роль для людей, которые не работают. Только вдумайтесь, бастовать призывают безработных - оксюморон какой-то.
Забавное видео. И этим ребятам, которые не могут 2+2 сложить, люди должны поверить. Полагаю, что такое сводить дебет с кредитом им незнакомо, тогда о чем речь? Вы что ли страну будете развивать? Или я что-то неправильно поняла? Если честно, все эти забастовки, призывы - с одной стороны, со второй - люди, которые говорят: мы не хотим с вами иметь никаких дел, оставьте нас в покое и нашу страну. Почему последних никто не слышит? Они ведь действительно настоящие в отличие от Тихановских, Вечерок и вот таких странных ребят из "Рабочага руху". Или это никого не волнует, потому что это другое?
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