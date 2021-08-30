Беглая белорусская оппозиция придумывает новые способы, как раскачать ситуацию в Беларуси

"Невероятная белорусская оппозиция" не знает, что еще придумать, чтобы вывести людей на улицы, заставить их нервничать и провоцировать власть. Сейчас беглая оппозиция придумывает новые способы, как раскачать ситуацию в Беларуси. Задача забастовок по сценарию "невероятных" - остановить отечественные предприятия, окунуть страну в беспросветную тьму долгов и вывести людей на улицы. Но белорусы думают совсем иначе.

Забастовки забастовками, а кушать хочется всегда. Хочется ездить на хорошем авто, отдыхать за границей хотя бы раз в год и постоянно расширять жилплощадь - на всякий случай. Человеку всегда хочется больше. Но что взамен? Взамен ты работаешь. А тебе платят. Не работаешь - не платят. Трудовые отношения. Где-то в мире по-другому? Если вы знаете такое место, предлагаю туда ссылать всех, кто устраивает забастовку по политическим мотивам. А что? В развитых демократических странах за это увольняют. Так не только в "авторитарной" Беларуси, но и в странах Скандинавии, где развито профсоюзное движение, и в США, а тем более - в ЕС. Могу представить, что бы сказал польский пан, ежели бы его работники сказали, что негодуют от фальсификации выборов и выбора Дуды. Пожалуй, на их место спокойно наняли бы белорусов, ищущих себя и "дольче вита". Но "Это другое!". И с вами я, Ксения Лебедева.



Задача забастовок по невероятному сценарию "оппозиции" - остановить предприятия и окунуть Беларусь в беспросветную тьму долгов, вывести людей на улицы. Для антуража - с пустыми, но говорящими кастрюлями. Мол, кушать хотим, но нечего. В стачкомы людей толкали, а про правила игры, как всегда, недоговорили - что в стиле оппонентов власти. Для начала вот информация для работы над ошибками.

Но вы же так не хотите! Я про вас,оппоненты власти. Вы хотите поскандалить, покричать, что ваши права нарушают, а потом сесть на шею и свесить ножки. А как с правами тех, кому не до забастовок? Как быть с их правами? Или это другое?

И это говорит обычный белорус-трудяга. Явно его раздражают западные маневры в стиле рабовладельческого строя.





Сергей Бичанин, слесарь ОАО "Нафтан":









Для понимания: она появилась спустя 3 года после окончания Второй мировой войны. Что интересно, когда создавалась Организация Объединенных Наций, ее члены дали торжественное обещание не допускать впредь совершения зверств, подобных тем, что имели место в ходе той войны. Но нет!

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Белорусы оказались умнее западных политиков и дальновиднее

Мне кажется или нас, белорусов, пытаются зажать в тиски и лишить всех прав? С одной стороны, вводят санкции пакетами, с другой - из-за бугра призывают к забастовкам. ООН молчит, а права человека в этот момент не имеют никакого значения. В идеале такой дуэт должен сделать нас недееспособными, парализовать. Но есть один нюанс. Пока это не работает ни с одной стороны границы, потому что белорусы оказались умнее западных политиков и дальновиднее.







Павел Павелкович, замначальника цеха ОАО "Полимир":

















Это бездарная глупость организаторов этих забастовок, желание отработать свои 30 сребреников, хамское отношение к белорусам, к людям труда, к колхозникам. Вообще, к нашей стране. Владимир Соснов, оператор МНЛЗ ОАО "БМЗ"

















Мы получаем здесь зарплату. Зависит все от нашего производства. Производство уходит у нас на известные иностранные фирмы шин. И если наложить санкции, то пострадает наше метизное производство. Не только наше, но и город. Потому что здесь работает больше чем полгорода, на нашем заводе. Светлана Брезгун, машинист по навивке канатов ОАО "БМЗ"





Если люди против, кто за? Видимо, те, кто сможет пополнить свои банковские счета. Итак, фигура первая -

Александр Ярошук.

Возглавляет Белорусский конгресс демократических профсоюзов.







Для понимания: это добровольное, подчеркиваю, добровольное объединение независимых профсоюзов. В Беларуси их четыре: независимый, свободный, металлистов и работников радиоэлектронной промышленности. В последнем, как оказалось, списки формировались очень странным образом - спойлер: фактически людей записывали, не спрашивая.



В случае с Ярошуком это история про лицемерие, два стула и умение переобуваться в воздухе

Вернемся к Александру Ярошуку. Личность однозначная - однозначно про деньги и с желанием усидеть на двух стульях. Первый покомфортнее - дружба и заигрывание с Западом, второй скромнее и неустойчивее - независимые профсоюзы и попытка устроить забастовку в стране, потом ее отменить, все переиграть, а потом стоять перед выбором - кто заплатит, ведь в наборе все рычаги: хочу - призываю, хочу - отменяю.

Следующий скрин датирован 15 августа прошлого года.





Этот пост из Facebook Ярошука. В августе он, не стесняясь, призывал бастовать. Но спустя несколько месяцев его риторика резко меняется.

Ярошук - обычный наперсточник: кручу, верчу, запутать хочу. То призывал, то не призывал, то вдруг задумался о судьбе тех, кого призывал вступать в стачку. Опасное непостоянство… И вот самое интересное, к чему я все веду.

У меня несколько вопросов: Александр, а Вы чьи интересы представляете? Белорусских работников или Yara, Siemens и Michelin с Pirelli на пару? А еще - что вам показала жизнь и какие задачи у вас решаемые? Если, понятно, я в замешательстве и на подобные сообщения не знаю, как адекватно реагировать. В моем понимании - это такая, знаете ли, смесь безумия и глупости. А вот реакция тех, кто по вашу сторону, вполне понятна.

Они получают награду за свою бесстрашную борьбу за демократию и основные права профсоюзов в период последней диктатуры Европы.

Может, и заплатили. Какая идея, когда на кону 50 тысяч долларов? Международная премия имени Артура Свенсона за защиту прав профсоюзов в 2021 году вручена Ярошуку и его "независимому" профсоюзному движению в Беларуси. Совпадение? Вот цитата из обращения



Награда учреждена норвежским профсоюзом Industri Energi и членской организацией IndustriALL и включает в себя как денежную премию - 50 тысяч долларов, так и поддержку профсоюзных проектов. Industri Energi входит в Национальную профсоюзную организацию Норвегии.

Факт Yara - крупнейший в мире поставщик минеральных удобрений и партнер Беларуськалия.

Напомню, тоже из Норвегии и совсем не заинтересован в забастовках и простоях с белорусской стороны, хотя и не афиширует это. Выводы напрашиваются сами собой: откуда у Ярошука такое рвение тормозить забастовочное движение, в которое он, напомню, в августе подбрасывал дровишки. Вы не подумайте, я не против, просто очень интересно. А вот, кстати, вручение премии онлайн. Беседа с гендиректором Yara и представителем профсоюза.







Забавно, но все же в случае с Ярошуком эта история про лицемерие, два стула и умение переобуваться в воздухе. Но это ведь другое. Или нет? И это что-то другое. Сейчас мы позвоним Александру, надеюсь, получим внятный ответ на интересующие нас вопросы.





Профсоюз радиоэлектронной промышленности - дело темное









Что касается профсоюза радиоэлектронной промышленности - дело темное, но свет в тоннеле все же виден: оказывается, в списках членов организации оказались люди, которые даже не в курсе, что они там состояли. Не буду пересказывать, послушайте истории от первого лица. Нужно сказать, эмоциональность некоторых рассказов впечатляет.

Кстати, именно они, имея определенный авторитет в политических кругах ЕС, формируют там антибелорусскую повестку. Я позвонила представителю Глобального объединения промышленных профсоюзов IndustriALL в странах СНГ

Вадиму Борисову.









Как видите, не на все вопросы есть ответы у представителей международных профсоюзных организаций. Есть над чем работать.

И вот еще один момент, с которым мне бы хотелось вас сегодня познакомить. Я же раньше говорила, что мы все видим и все знаем. Так вот, знаете, о чем беседуют в закрытом видеочате "Рабочага руху". О том, как заставить бастовать малый и средний бизнес, о том, как всем дадут кредитные каникулы, если все получится. А если не получится? Кто по кредитам рассчитается? Тихановская и вот эти ребята?





Не на все вопросы есть ответы у представителей международных профсоюзных организаций



Как "Рабочы рух" заинтересован развивать страну и какая в этом движении отводится роль для людей, которые не работают. Только вдумайтесь, бастовать призывают безработных - оксюморон какой-то.



Забавное видео. И этим ребятам, которые не могут 2+2 сложить, люди должны поверить. Полагаю, что такое сводить дебет с кредитом им незнакомо, тогда о чем речь? Вы что ли страну будете развивать? Или я что-то неправильно поняла? Если честно, все эти забастовки, призывы - с одной стороны, со второй - люди, которые говорят: мы не хотим с вами иметь никаких дел, оставьте нас в покое и нашу страну. Почему последних никто не слышит? Они ведь действительно настоящие в отличие от Тихановских, Вечерок и вот таких странных ребят из "Рабочага руху". Или это никого не волнует, потому что это другое?



