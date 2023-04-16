Беглов: Санкт-Петербург заинтересован в создании ремонтно-восстановительных производств для закупленной белорусской техники

Беларусь и Санкт-Петербург развивают сотрудничество по всем намеченным направлениям, выполняя поручения президентов Беларуси и России, говорит губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Петербург увеличил закупки техники. За прошлый год приобрел 2 800 единиц у белорусских производителей, большой объем, - отметил он. - И Петербург заинтересован в размещении ремонтно-восстановительных производств для закупленной белорусской техники".

Губернатор пояснил: "Сейчас покупаем много техники, и чтобы было сервисное обслуживание, чтобы это была постоянная работа и не искали других поставщиков, а работали непосредственно с белорусскими товарищами". Александр Беглов также отметил, что идут очень хорошие поставки по тракторам и навесному оборудованию. Поэтому он хочет не просто сервисные центры с поставкой белорусских запчастей, а полноценные локализованные производства. И общая задача - укрепить технологический суверенитет как России, так и Республики Беларусь.

По словам губернатора, Петербург стал главным проводником белорусских продуктов в России. "По итогам первого бизнес-форума Беларусь - Санкт-Петербург в 2022 году были достигнуты договоренности о четырехкратном увеличении поставок продовольствия - это до 5 млрд руб. Сейчасужеподписано контрактов по поставкам продовольствия в объеме боли 14,5 млрд руб. Это большая сумма. За два года рост почти в 10 раз", - отметил он.

19 - 25 апреля состоятся Дни Санкт-Петербурга в Минске

Мы готовим большую делегацию и, безусловно, подпишем ряд дополнительных соглашений на уровне комитетов, министерств. Сейчас готовится большая хорошая программа. Я уверен, что это придаст еще новый импульс для развития наших двусторонних взаимоотношений. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Эксклюзивное интервью с Александром Бегловым смотрите на "Беларусь 1" в четверг, 20 апреля,после "Панорамы".