3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беглов: Техника из Беларуси участвовала в важных реформах Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в "Актуальном интервью" заявил, что по трем реформам, проводимым в городе на Неве, достигнут серьезный успех в кооперации с Беларусью, что позволило начать очень важные для Петербурга преобразования в системе транспорта и ЖКХ.
Город закупил 2500 новых и экологичных низкопольных автобусов на газомоторном топливе, проинформировал Александр Беглов. "Для нас очень важно именно на газомоторном топливе, потому что такой огромный мегаполис, нужно заботиться об экологии. И мы уже это почувствовали. И из этого большого количества 894 машины произведены на Минском автомобильном заводе. Они хорошо себя зарекомендовали", - подчеркнул он.
Также заключен контракт на поставку в Санкт-Петербург из Беларуси 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они хорошо востребованы в наших новостройках. Новостройки развиваются быстро, и не всегда контактная сеть успевает за этим, а белорусские троллейбусы дают возможность какой-то промежуток пройти без контактной сети. Очень удобно, зарекомендовали себя хорошо. Еще раз хотел высказать благодарность за хорошую технику.
С 2022 года в Санкт-Петербурге используется новая система уборки дворов. Чтобы было чище, приобрели для городских предприятий системы ЖКХ 922 трактора и 76 погрузчиков белорусского производства, средние и малые трактора, проинформировал губернатор. "Не везде большой трактор может проехать, особенно в центре города. Это особенно важно в историческом центре, - отметил Александр Беглов. - Погрузчики "Амкодор" небольшие, надежные, с широким функционалом".
Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ
Вся белорусская техника, по мнению чиновника, проста в эксплуатации. "Там нет каких-то наворотов, она очень удобная, способна непрерывно работать в любую погоду, что для нашего города очень важно. Отличается высокой экономической эффективностью - это тоже важно для нас", - заметил губернатор Санкт-Петербурга.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все