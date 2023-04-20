Беглов: Техника из Беларуси участвовала в важных реформах Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в "Актуальном интервью" заявил, что по трем реформам, проводимым в городе на Неве, достигнут серьезный успех в кооперации с Беларусью, что позволило начать очень важные для Петербурга преобразования в системе транспорта и ЖКХ.

Город закупил 2500 новых и экологичных низкопольных автобусов на газомоторном топливе, проинформировал Александр Беглов. "Для нас очень важно именно на газомоторном топливе, потому что такой огромный мегаполис, нужно заботиться об экологии. И мы уже это почувствовали. И из этого большого количества 894 машины произведены на Минском автомобильном заводе. Они хорошо себя зарекомендовали", - подчеркнул он.

Также заключен контракт на поставку в Санкт-Петербург из Беларуси 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они хорошо востребованы в наших новостройках. Новостройки развиваются быстро, и не всегда контактная сеть успевает за этим, а белорусские троллейбусы дают возможность какой-то промежуток пройти без контактной сети. Очень удобно, зарекомендовали себя хорошо. Еще раз хотел высказать благодарность за хорошую технику. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

С 2022 года в Санкт-Петербурге используется новая система уборки дворов. Чтобы было чище, приобрели для городских предприятий системы ЖКХ 922 трактора и 76 погрузчиков белорусского производства, средние и малые трактора, проинформировал губернатор. "Не везде большой трактор может проехать, особенно в центре города. Это особенно важно в историческом центре, - отметил Александр Беглов. - Погрузчики "Амкодор" небольшие, надежные, с широким функционалом".

Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ