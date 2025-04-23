Беглые преступники понесут заслуженное наказание

Беларусь в преддверии великого праздника - 80-летия Победы, который будем отмечать 9 мая. Эта дата сопряжена с героическими страницами нашей истории. Против немецко-фашистских захватчиков стойко сражались наши деды и прадеды, и таких было большинство. Однако были и те, кто встал на путь предательства, прислуживал оккупантам, стал пособником нацистов - расстреливал мирных граждан, выступил против своих соотечественников. Розыску таких преступников (в какой бы стране они не укрывались) спецслужбы советского государства уделяли особое внимание.

Но не только Советский Союз занимался поиском сбежавших за границу военных преступников. Пособников нацистов искал и израильский "Моссад". Принцип неотвратимости наказания реализует и современная Беларусь. Это закреплено и на законодательном уровне. Наши правоохранители и спецслужбы работают, чтобы у скрывающихся за границей преступников не было ни единого шанса избежать правосудия. И разворачивающиеся в последнее время события только подтверждают такую тенденцию. Она только усиливается. Силовой блок Беларуси нацелен на розыск каждого преступника и последующее предание его справедливому правосудию.

В годы Великой Отечественной войны и после нее советские чекисты действовали без сантиментов в отношении пособников нацистов. Они методично выявляли тех, кто сотрудничал с гитлеровцами - от полицаев, стрелявших в спины партизан, до карателей, сжигавших Хатынь, независимо от того, в какую страну сбежали эти преступники. Это было возмездие без срока давности. Даже спустя десятилетия эсэсовских прихвостней ликвидировали в результате "несчастного случая". Так действовал и израильский "Моссад". Агенты рыскали по миру, выискивая палачей Холокоста. Силой их вывозили в Израиль, а там судили и показательно вешали.

Подобное, в общем-то, мировая историческая практика, и речь идет не о борьбе с инакомыслием, а о противодействии преступлениям и заслуженном возмездии. Суд все определит. А доставить преступника, сбежавшего за границу, - дело техники и времени.

В ноябре 2024 года в Беларусь был доставлен Василий Веремейчик, разыскиваемый по уголовному делу и также отметившийся как наемник и радикал. Беглые очень удивились, когда он из Вьетнама оказался на родине прямым рейсом.

А теперь доставлен в Беларусь еще один участник экстремистского формирования - Павел Белютин. Он известен как член так называемой вильнюсской "хоругви". Формирование отметилось своими радикальными планами в отношении Беларуси, намерениями сформировать боевые группы для вторжения в нашу страну. Белютин тренировался по военизированному образцу. Он отметился и в 2020 году как активный участник несанкционированных протестных движений. Входил в состав группы, планировавшей атаку беспилотниками по Белорусской атомной станции в Островце.

Чтобы избежать ответственности, Белютин незаконно пересек белорусско-литовскую границу. Но, как видим, это ему не помогло. Он был объявлен в межгосударственный розыск.

Очередной персонаж, который думал, что скроется от белорусского правосудия за границей, - Василий Гречихо. Головорез за деньги с позывным "Василиск". В феврале 2022 года он выехал из Беларуси в Польшу на заработки и уже через три месяца вступил в незаконное вооруженное формирование "Полк Калиновского". Проходил подготовку в Киеве. Нахождение вне Беларуси не спасло его от белорусского правосудия и транспортировки с мешком на голове - как положено особо опасным преступникам.