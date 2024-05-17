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Беглые белорусы не могут получить у "незалежной" новый паспорт - подробности в проекте "Ремарка"
Выдавать новый или продлевать белорусские дипмиссии уже не могут с прошлого года. Вид на жительство тоже не вечен. Потом 2 варианта развития событий: подавать документы на статус беженца, быть нелегалом. Еще как вариант: делать "паспорт новой Беларуси", что в принципе подходит под второй пункт, потому что бумажка не имеет никакой юридической силы. В этой ситуации беглым ничего не остается, как идти до конца.
Если Украина проигрывает, мы Беларусь теряем на несколько ближайших столетий, мы должны приложить все усилия.
Волнения понятны еще и потому, что как только закончится спецоперация, прекратится и западное финансирование, киевский режим перестанет давать деньги на все похождения, о беглых все быстро забудут. Назад в Беларусь - не вариант, тут уже доска позора, интервью с раскаянием и статья за экстремизм и это, Алексей, вы тоже прекрасно понимаете.
У нас проблема, проблема с белорусами, это легализация. Да, вторая ситуация у нас есть - военный билет, в Беларуси не отменена смертная казнь. И здесь получается - это терроризм, т.е. мы попадаем под это.
Второй вопрос, кто теряет Беларусь? Беглые, которые наплевали на историю и колесили на площадях с нацистским флагом? Кто продолжает геноцид? Или кто гранты делит, пока убивают ни в чем не повинных людей? Беларусь не ваша страна. Вы страну добровольно продали за копейки, поддавшись манипуляциям из-за рубежа. И сами же вымаливали вводить ограничения и санкции.
Францкевич долгое время предоставлял нам самую последнюю и правдивую информацию о ситуации в Украине и на ее границах. Подробности смотрите в видео.
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