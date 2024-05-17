Беглые белорусы не могут получить у "незалежной" новый паспорт - подробности в проекте "Ремарка"

Выдавать новый или продлевать белорусские дипмиссии уже не могут с прошлого года. Вид на жительство тоже не вечен. Потом 2 варианта развития событий: подавать документы на статус беженца, быть нелегалом. Еще как вариант: делать "паспорт новой Беларуси", что в принципе подходит под второй пункт, потому что бумажка не имеет никакой юридической силы. В этой ситуации беглым ничего не остается, как идти до конца.

Если Украина проигрывает, мы Беларусь теряем на несколько ближайших столетий, мы должны приложить все усилия. Алексей Францкевич, руководитель фонда "Вольная Беларусь"



Волнения понятны еще и потому, что как только закончится спецоперация, прекратится и западное финансирование, киевский режим перестанет давать деньги на все похождения, о беглых все быстро забудут. Назад в Беларусь - не вариант, тут уже доска позора, интервью с раскаянием и статья за экстремизм и это, Алексей, вы тоже прекрасно понимаете.



У нас проблема, проблема с белорусами, это легализация. Да, вторая ситуация у нас есть - военный билет, в Беларуси не отменена смертная казнь. И здесь получается - это терроризм, т.е. мы попадаем под это. Алексей Францкевич, руководитель фонда "Вольная Беларусь"



Второй вопрос, кто теряет Беларусь? Беглые, которые наплевали на историю и колесили на площадях с нацистским флагом? Кто продолжает геноцид? Или кто гранты делит, пока убивают ни в чем не повинных людей? Беларусь не ваша страна. Вы страну добровольно продали за копейки, поддавшись манипуляциям из-за рубежа. И сами же вымаливали вводить ограничения и санкции.

