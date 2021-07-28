Беглые тоже плачут. Как оппозиция и фонды солидарности кинули на деньги беглецов

На сказки о лучшей европейской жизни купились и отдельные беглые активисты, которые предали нашу страну, а теперь плачут о том, что предали их. О том, как лидеры оппозиции и фонды кинули беглецов и как вместо выгодных условий переезда бизнеса попали в капкан дешевой рабочей силы - рассказываетМария Петрашко.

Как оказалось, беглые тоже плачут. И в первую очередь потому, что грезы "беглые нищими не бывают" оказались в корне неверными. Как сказали бы фонды солидарности, обещать деньги - еще не значит их выплатить. В лучшем случае БЧБ-адепты в поисках европейской жизни сталкиваются со всеми прелестями этой жизни - и тут вся оппозиция работает лучше любой пропаганды. Лидеры "беганутых" кинули их, и теперь беглецы на себе ощущают принципиальное отличие красивой картинки из обещаний телеграм-каналов от европейской суровой гостеприимности с привкусом фашизма.



Так вот откуда все эти фантазии про якобы лагеря для оппозиционеров в Беларуси - по себе в Варшаве судят. Ладно, вас обманывают фонды. Но ведь вдвойне обиднее, когда обманывают какие-то содержанки не то Бабарико, не то Стрижака. Не брезгуют вымогать донаты даже у идейных активистов - например, бедных студентов. А куда девались деньги - остается догадываться, но даже в пределах сети отелей "Хилтон" есть ведь где разгуляться.



Так, может, раз свои же кинули, та самая заграница вам поможет? Вон украинское правительство, потерявшее свои мозги, привлекает белорусские целым указом Зеленского. Звучит гарно, на деле - зашкварно.



Украинские айтишники неслучайно ведь массово съехали в 2014-м, не выдержав успеха госпереворота. В Украине то и дело протестуют местные предприниматели, и уже молчим про условия для бизнеса с неоправданно высокими платежами, коррупцией и бандитизмом - этакое путешествие в 90-е для уставших от стабильности и спокойствия белорусов.



Например, как Дудинский. В Украине, куда он сбежал, самое ему и место. Проблем там много, в отличие от обустроенной Беларуси, и они там как раз таки реальные, а не существующие только в телеграм-каналах. Вот там пусть и имитирует революционную борьбу, беглые белорусы ему в помощь.



В Польше тоже белорусов очень ждут на словах. На деле предлагают лишь гуманитарную визу, именуемую в народе "билет в один конец". И про конкуренцию, языковой барьер и прочие трудности тоже уже молчим.



Литовцы, опомнившись, что треть граждан уже уехала, а экономика в плачевном состоянии, тоже решили заманить легкодоступную категорию белорусов. Сейм даже принял поправки для облегчения переезда компаний, только условия эти выгодны лишь самому Вильнюсу. Хотя если учесть, что ставку литовцы делают на ум БЧБ-адептов, а они-то, как показало лето 2020 года, не особо анализируют и думают в принципе, могло и прокатить. Но, судя по опросу компании "Делойт", 74 % не рассматривают релокацию своих компаний. Никто ведь предпринимателей из Беларуси не гонит, а условия у нас в разы приятнее.



Это демонстрация откровенно враждебного отношения к белорусскому государству и Лукашенко и попытка отобрать у Беларуси ее интеллектуальный и экономический потенциал. Для того чтобы это сработало, Литва должна ввести финансовые льготы для белорусских компаний - в первую очередь IT-компаний, потому что Минск в последние годы превратился в IT-столицу Восточной Европы благодаря налоговым льготам, которые белорусское правительство вводило для IT-компаний, зарегистрированных в минском ПВТ. Александр Носович, политический аналитик

Вообще, если суммировать цифры из публикаций, мол, сколько же айтишников якобы уехало в Киев, Вильнюс, Варшаву и Ригу, то возникает вопрос: откуда у нас в стране столько IT-специалистов? Правильно, это фейк.

Нужно же создать красивую картинку-приманку. Вдруг белорусы поведутся и все-таки переедут, бело-красно-белые ведь и не на такое велись. Латыши уже спалились на вбросах.



Переселение белорусских компаний в Латвию оказалось блефом.

Но теперь на просьбу ответить на вопрос о том, сколько из упомянутой в сентябре 2020-годюжины компаний уже работает в Латвии или хотя бы начали процесс переселения, агентство развития ответить затруднилось.

"Ганьба" - так вроде принято кричать в таких случаях? Чего ж такая тишина тогда? В целом - понятно: европейские капиталистические грезы о распродаже белорусских предприятий-гигантов разрушились о белорусскую сплоченность. Давить и выживать нас как конкурентов с мировых рынков взялись иначе - санкции. Но на это нужно время, да и мир нынче так разнообразен на партнерство, географическое положение у нас завидное и политика многовекторная - так что, перспектива санкционного давления сомнительна. А поиметь-то что с нас? Ведь средств в литовско-польский беломайданный стартап вбухали немало, вот и решили по-другому развести альтернативно обжаренную часть белорусов. Одних - как дешевую рабочую силу, других, высококвалифицированных, тоже, как оказалось, как дешевую рабочую силу.



Глядя на такие условия, возникает вопрос: так, может, БЧБ-адепты нужны лишь как расходный материал на западных берегах?



И напоследок БЧБ-фан-зоне: вы хотели демократию - наслаждайтесь.





