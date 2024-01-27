Бегущую строку "27 студзеня - Міжнародны дзень памяці ахвяр халакосту! Беларусь і Ізраіль памятаюць разам!" запустили на здании Нацбиблиотеки

27 января ежегодно во всем мире отдают дань памяти жертвам холокоста и подтверждают свою неизменную приверженность борьбе с антисемитизмом, расизмом и другими формами нетерпимости. По инициативе Министерства иностранных дел Беларуси сегодня на здании Национальной библиотеки в Минске запустили бегущую строку "27 студзеня - Міжнародны дзень памяці ахвяр халакосту!Беларусь і Ізраіль памятаюць разам!".

Надпись транслируется на двух языках - белорусском и иврите. Ровно 79 лет назад - 27 января 1945 года - Красная армия освободила узников фашистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. В нем находились тысячи заключенных белорусов (и это без учета белорусских евреев, поляков, цыган). Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: белорусы никогда не были и не будут равнодушными к страданиям других людей, никогда не забудут ужасы нацизма и не позволят другим забыть об этом.