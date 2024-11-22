Бекета: К концу 2025 года все жители Беларуси будут обеспечены качественной питьевой водой

К концу 2025 года все жители Беларуси будут обеспечены качественной питьевой водой. Об этом рассказал первый заместитель министра ЖКХ Андрей Бекета.

Ежедневно потребителям подается более 1 млн кубометров воды. Потребление ежегодно растет более чем на 1 %, в основном за счет именно населения, а не промышленных предприятий.

Особое внимание уделяется обновлению водопроводных труб. Ежегодно меняется более 3 % сетей, а это 600 км. Также строятся новые станции обезжелезивания воды.

Андрей Бекета, первый замминистра ЖКХ Беларуси:

"За последние четыре года в рамках поручения главы государства было построено 753 станции обезжелезивания. Сегодня перед нами стоит задача - обеспечение качественной питьевой водой всех потребителей Республики Беларусь. За 2024 год запущено 198 станций обезжелезивания. На текущий год в планах построить более 300 таких станций. Это прежде всего малые населенные пункты, где проживает порядка 100 тыс. человек, а также деревни с небольшим количеством проживающих".