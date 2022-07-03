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Бекман: Беларусь - это страна, которая бурно развивается, страна, у которой есть своя крепкая позиция
Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес нашего народа. На очереди Хельсинки. Вот что пожелал белорусам известный финский политолог, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман.
Беларусь - это страна, которая бурно развивается, страна, которая стабильная, страна, у которой есть своя внешняя политика, своя крепкая позиция, поддержка народа. Понимаете, вот такая страна, как Беларусь в сердце Европы и в сердце Евразии - это дает другим народам надежду, это мне лично дает надежду, потому что я вижу, что и как это происходит. Как ваш Президент может противостоять этим западным агрессиям, как ему удалось успешно защищать свою страну и интересы своей страны. Я, конечно, поздравляю всех жителей и граждан Беларуси. Конечно, я бы хотел развивать и дальше наши отношения двухсторонние - Финляндии Беларуси. Надеемся, что такие желания будут реализованы уже в ближайшем будущем.
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