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БелАЭС встроена в энергосистему страны
Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал почти 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это позволило сэкономить на замещении природного газа более 100 миллионов долларов. С вводом двух энергоблоков БелАЭС снижение валютной нагрузки составит около 550 миллионов в год. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. Станция уже полностью встроена в энергосистему страны. Для этого проделана большая работа.
С вводом двух энергоблоков БелАЭС наша страна получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить порядка 40 % внутренних потребностей в электроэнергии.
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