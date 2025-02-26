"Беларусь 24" отмечен наградой международного медиафорума в Москве. Наши коллеги презентовали возможности "Первого информационного" телеканала и спутникового канала "Беларусь 24", а еще обменялись опытом, провели переговоры по закупке рейтинговых проектов, предложили свой контент, который - в большом спросе.

Мы с ностальгией вспоминаем советские мультики и не понимаем, почему они не вызывают восторга у наших детей. Без обид, подрастающее поколение требует больше цвета, света, динамики. Недетская задача для взрослых - предложить вкусный контент: трендовый снаружи, полезный внутри.

"Дети сейчас атомные, они растут очень быстро. Соответственно, для них нужен максимум информации. Им интересны новые персонажи, может быть, славянская мифология, наша славянская идентичность", - рассказал Евгений Князев, владелец анимационной студии.

27-й раз CSTB.PRO.MEDIA собирает экспертов отрасли. Это главная медиакухня России и стран СНГ. В качестве шефов - телебоссы, создатели и дистрибьюторы контента, поставщики оборудования, разработчики программного обеспечения, мультисервисные операторы, онлайн-кинотеатры и ОТТ-платформы.

Это только на первый взгляд кажется, что крупногабаритное железо и ящики оборудования остались в прошлом, а наши девайсы работают сами по себе. С помощью таких серверов хранится и обрабатывается информация, нужная пользователям.

"И не только голос, но и прекрасный вид Беларуси доступен всем зрителям России, потому что мы уже многие годы доставляем телеканал "Беларусь 24" в самом лучшем качестве до операторов из спутникового и кабельного телевидения до интернет-платформ на территории России", - поделился Григорий Кузин, директор проекта "Медиалогистика".

Беларусь видят и слышат в 150 странах. Это аудитория в 300 млн человек. Белорусский контент интересен миру. Медиафорум подтвердил: наши проекты хотят покупать и транслировать. А мы в свою очередь думаем, как сделать его еще лучше.

"Ни для кого не секрет, что введены санкции в отношении Беларуси, Российской Федерации. Я бы не сказал, что для нас оборудование стало недоступным из стран коллективного Запада. Они хотят с нами торговать и делают сами так, чтобы мы это оборудование покупали. Но мне нравится, что Российская Федерация продвинулась в решении вопроса импортозамещения. И уже им есть что предложить. Учитывая отношение к нам со стороны Запада, думаю, что мы со временем будем переходить на российские решения технические", - заявил Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании.

Обменяться опытом, расширить географию вещания, а еще договориться о покупке рейтинговых проектов. Свой контент - это, конечно, хорошо, и мы (без лишней скромности) справляемся. Но в телевизионном меню должно быть разнообразие.

"Мы провели ряд достаточно интересных встреч с российскими телеканалами, с Пятым, с телеканалом ТВЦ встречались. Они предложили премьерные проекты. Вот они сейчас выходят буквально в следующий месяц. В этом что-то выйдет. Все посмотрим. То, что нам подходит, безусловно, мы возьмем себе для показа в линейке", - рассказала Елена Радевич, главный директор главной дирекции лицензионных программ и телепоказов.

"Наши программы востребованы у российского зрителя. Конечно, это не только киносериалы и мультипликационные, анимации и программы о путешествиях, об истории. Это нужно сегодня современному зрителю. И я думаю, что наша страна готова этот контент предоставить. Очень большой интерес к нашим смотрибельным проектам "Фактор. by", которые бьют рейтинги просмотров. Белорусы делают, и об этом уже знают в России», - поделился Павел Лазовик, главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 24".

Акулы медиаиндустрии могут остаться без улова, если залягут на дно. Чтобы остаться на плаву, нужны новые решения и технологии. Искусственный интеллект в помощь. Нейросети к примеру могут помочь в дублированном переводе.

"Также искусственный интеллект помогает при субтитрировании, при наложении каких-то плашек, меток на контент. Это ускоряет и удешевляет сам процесс обработки", - проинформировал Виталий Куликов, директор по продажам компании по доставке и обработке медиаконтента.

Новые контакты и договоры есть. Впрочем, выставка это не только про профессиональные связи.