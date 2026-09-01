Беларусь активно включилась в работу ШОС после вступления в организацию, считает Сергей Дик

1 сентября весь мир следит за Бишкеком и заявлениями, которые звучат во время юбилейного саммита ШОС. Для Беларуси эта встреча имеет особое значение. Астана стала точкой вступления страны в ШОС, а Бишкек - это возможность показать намерения Беларуси. Какую практическую роль белорусское государство готово сыграть внутри организации, в эфире "Первого информационного" рассказал аналитик Сергей Дик.

"С июня 2024 года наша страна стала полноправным членом ШОС, и мы не теряли времени. Определенные факторы позволили активно включиться в работу и организацию саммита в Бишкеке", - отметил эксперт.

Одним из подтверждений этого тезиса стал недавний форум "АгроШОС" в Минске. Беларусь реализует свой потенциал в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности - именно в тех сферах, где чувствует себя устойчиво.

"ШОС сейчас, и Президент это подчеркнул, - это уже не региональная площадка. Это центр силы, который объединяет глобальный восток и глобальный юг. В период трансформации миропорядка односторонний мир рухнул, и одним из мощных центров силы является ШОС, объединяющий практически половину населения Земли", - отметил Сергей Дик.

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