Беларусь делает ставку на сотрудничество со странами Восточной Азии

Разворот Беларуси на Восток - это продуманная стратегия. И именно она, по мнению экспертов, гарантирует нашей стране устойчивость и предсказуемость в экономике.

"Политика Александра Лукашенко по выстраиванию торговых отношений со странами Восточной Азии является рациональной, необходимой и, по сути, как и в случае с Россией, единственно возможной в настоящий момент, потому что мы можем торговать на Востоке спокойно. Там нет войны, там мы можем не опасаться внезапных санкций, внезапных обвинений, запретов продавать свои продукты и покупать что-то на тех рынках. Там можно выстраивать экономические связи, которые позволят поддержать промышленность, сельское хозяйство, образование, рабочие места. И этот курс на довольно тесный контакт с Китаем, со странами Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, эта политика, которой придерживается Минск, она является важной опорой в экономическом развитии", - подчеркнул экономист, директор Института нового общества (Россия) Василий Колташов.

"Просто потому, что с другой стороны у нас бездна, адская воронка под названием Европейский Союз, откуда периодически еще и выплескиваются всякие негативные события. А нам для экономики нужны в первую очередь долговременные контракты, нормальные партнерские отношения", - подытожил эксперт.