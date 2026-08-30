"Есть договоренности с европейской федерацией" - Липницкий о проведении турниров в Беларуси

Бассейн международного класса в Минске ничуть не уступает олимпийскому комплексу в Париже, который буквально два года назад принимал летние Игры. Главный тренер сборной страны по плаванию Андрей Липницкий поделился впечатлениями от французского объекта после возвращения с чемпионата Европы.

В рамках континентального форума Белорусская федерация этого вида спорта провела ряд рабочих встреч с руководством Европейского бюро и представителями национальных ведомств.

На переговорах обсуждался вопрос полного восстановления атлетов в правах, участие наших специалистов в международных процессах, а также возвращение мирового плавания в Синеокую. По словам главкома, минский бассейн не должен простаивать, так как это уникальная инфраструктура.

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:

"Есть договоренности с европейской федерацией. В 2027 году нас ждет что-то небольшое. Мы попробуем привлечь сюда максимальное количество людей, чтобы они сами во всем убедились, увидели. Хотим провести этот ивент на высочайшем уровне. Ставим перед собой крупную, очень большую цель, но идем к ней, начиная с мелких событий, степ бай степ, располагая людей к себе, укрепляя в них уверенность и доверие к нам. Дальше больше. Может быть, не в этом олимпийском цикле, а в следующем обязательно в этих стенах примем крупные спортивные соревнования".

Что касается сборной страны, то прямо сейчас наша команда находится в отпуске. Но уже 1 сентября начнется работа к новому соревновательному сезону.

К слову, федерацией было решено обратиться за помощью к специалисту из Германии для корректировки подготовки дружины. В Париже, напомним, на континентальном форуме атлеты выполнили 8 нормативов отбора на чемпионат мира на короткой воде в Пекине. Также 5 необходимых показателей были достигнуты пловцами еще на июльском Кубке Беларуси.