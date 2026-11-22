Безопасности на дороге - особый акцент в предверии зимы.

Подготовку к зимнему сезону дорожные службы завершили еще в начале ноября. Сформирован запас реагентов: только в Минске - суммарно свыше 10 тыс. т. Мониторинг погоды ведется совместно с Белгидрометом в круглосуточном режиме. При резком падении температуры или приближении снегопада спецтехника выезжает на улицы заранее.

Павел Субач, главный инженер управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Естественно, мы обращаемся и к долгосрочным прогнозам. Гололед и гололедица могут начаться даже при плюсовой температуре. Плюс 3 градуса при продуваемости, особенно на мостах, эстакадах, в полях, на открытых местностях, может спокойно начаться обледенение проезжей части. Поэтому в профилактических целях мы обрабатываем при понижении температуры, особенно именно эти проблемные участки: спуски, эстакады, мосты и путепроводы".

Несмотря на готовность техники, специалисты напоминают: водителям не стоит затягивать со сменой шин и следует соблюдать дистанцию, пешеходам - выбирать безопасную обувь и быть предельно внимательными на тротуарах и переходах.