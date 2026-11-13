Беларусь готова обеспечить себя продукцией и заработать на экспорте

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь готова и себя обеспечить нужной продукцией, и на экспорте заработать. Главное - трудиться качественно и на совесть. Сегодня важно развивать потенциал регионов. В том числе за счет уникальных культур и наших природных богатств, сельского хозяйства и деревообработки.

Объемы заготовки древесины в лепельских лесах увеличиваются с каждым сезоном. Поэтому и операторы машин работают по 12 часов. Бережно собирают сырье, привозят на склад, где происходит сортировка, и только потом уже этап производства.

Начальник цеха Лепельского лесхоза Елена Гречная рассказала, что с дерева все начинается: попадая на линию, оно в конечном итоге превращается в пиломатериалы (брус, стропила и балки), которые поставляются как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Понятно, что именно экспортная выручка для лесхоза - весомая часть заработка. Да, несколько лет назад география поменялась. Но сделали так, как говорил Президент: не пеняя на санкции, оперативно перестроили логистику. Теперь в покупателях - Центральная Азия, постепенно выходят и на другие регионы. Каждому рынку - свой индивидуальный подход. Главное - пробиться, ну а дальше продукцию заберут с удовольствием.

Поручение президента: выпускать продукцию на экспорт с высокой добавленной стоимостью

Александр Лукашенко:

"И вот я в Омане, в Эмиратах, туда дальше, в Китае, Индии, дальше на юг в Африке был. Все в один голос говорят о деревообработке. У нас и у России больше всего сконцентрировано этого добра, а у нас половина. Половина страны, больше 40 % - это лес. Бог велел этим заниматься. Надо заниматься глубокой переработкой, чтобы всю добавленную стоимость оставить здесь".

Успешные лесхозы эту формулу поняли давно: чем больше продукции с высокой добавленной стоимостью, тем больше заработок. А значит, будут деньги и на дальнейшее развитие - модернизацию, запуск новых линий и расширение ассортимента.

Формула успеха: современное оборудование и квалифицированные кадры

Андрей Бородич, директор Лепельского лесхоза:

"Мы выпускаем домокомплекты, малые архитектурные формы, беседки и мебель - это производство уже налажено. Сейчас ведем переговоры о поставках этой продукции в Среднюю Азию, что принесет очевидный экономический эффект. Предстоящая модернизация также нацелена на выпуск готового продукта. Это общая задача предприятия и министерства, здесь у нас полное взаимопонимание, и цель вполне выполнима. При этом обновление производства не ударит по коллективу: рабочие места сохранятся, поскольку лесхоз остается ключевым работодателем для района".

Несмотря на механизацию, в лесном хозяйстве остаются задачи, где невозможно заменить ручной труд, а развитие предприятия в Лепельском районе направлено на создание рабочих мест с достойной зарплатой и сохранение кадров, отметил директор Лепельского лесхоза.

Сильные регионы: комплексный подход к развитию районов

Да, мы не зря рассказываем о лесной отрасли именно на примере Витебщины. Очевидно, что это одна из визитных карточек области. И использовать ее нужно экономически эффективно. Акцент на пятилетку - сильные регионы. И чтобы претворить его в жизнь, нужно сначала четко определиться, а в чем силен каждый?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

"Надо развивать и профильные виды деятельности, которые соответствуют специфике этих регионов: агротуризм, народные промыслы, а также деревообработку, о которой говорит глава государства. С этой точки зрения делать акцент исключительно на сельском хозяйстве и выращивании сельхозкультур объективно не совсем правильно. Поэтому Президент и ставит задачу по созданию якорных предприятий".

Если взять всю отрасль в целом, то небольшие производства в лесхозах - это лишь начало. Сырье уходит на наши мебельные фабрики и целлюлозный комбинат, которые затем на конечной продукции зарабатывают хорошие деньги. А кто-то покупает дерево, чтобы строить уютные домики и сдавать их туристам. Это ведь тоже важно, особенно в текущую пятилетку. И вот чтобы такая схема работала без сбоев, нужен серьезный аудит. У кого стоит поучиться, а кому нужно придать серьезное ускорение.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В некоторых районах нашей республики сохранились мебельные фабрики еще со времен Советского Союза, как, например, в Шклове. Минскому горисполкому было дано поручение помочь привести это предприятие в порядок, чтобы оно заработало. Такой же ревизии требует вся страна: у нас огромные лесные ресурсы - более 46 % территории, а в отдельных регионах лесистость достигает 75 %. Нужно использовать эту возможность, перерабатывать лес в готовую продукцию и поставлять ее в другие регионы".

Эффективно работать внутри страны и зарабатывать на экспорте. Согласитесь, формула хорошо подходящая для многих отраслей. И куда без человеческого фактора. Тут даже не важно, где ты живешь, сколько тебе лет и какое дело жизни. Главное - качественно выполнять свои обязанности. Тогда и регионы будут действительно сильными. Местом для жизни, откуда не хочется уезжать.