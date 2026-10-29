Беларусь готова принять этап Кубка мира по пятиборью вместо Каунаса

Карликовые прибалтийские страны уже так наскучили мировому спортивному сообществу, что теперь их будут поступательно отменять. Как они жадно старались отменять нас. Чем меньший авторитет на политической карте мира - тем больше "тяфканья" в медийном поле.

Но Международная федерация современного пятиборья решила пойти такими же репрессивными методами литовцев, раз только такой язык они и понимают, и просто забрала у Каунаса право провести этап Кубка мира.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

"Идет активный поиск страны-организатора, кто мог бы взять данный этап Кубка мира. Республика Беларусь способна проводить любые самые крупные, не только по какому-то отдельному виду спорта, спортивным соревнованиям, но и комплексные соревнования. И это подтверждение II Европейских игр, II Игр стран СНГ, которые были проведены на высочайшем организационном уровне, получили поистине заслуженные оценки, положительные, причем и от наших действующих оппонентов".

В релизе так и сообщается - Международная федерация "аннулирует" Каунас как город-организатор. Мол, те не ждут у себя белорусов и россиян. Давайте простым языком, без этого литовского лицемерия. Литва этим поступком идет вразрез Международному олимпийскому комитету. Наверняка предыдущий шеф МОКа - внук немецкого военного Томас Бах - Литву поддержал. Но наступили адекватные времена.

И вот это слово "аннулирование" подходит ко всему спорту прибалтийских стран, которые живут по-прежнему в парадигме "мнимой обиженности". Хотя систему спорта, которая по инерции в 90-е и нулевые давала кое-какой результат. В Латвии, Литве и Эстонии основало и развивало именно советское государство. Но сейчас эти страны управляются извне, и их кураторы решают их же руками свои вопросы - насолить нам. Но чаша отмены уже давно переполнена, и мировой спорт вот-вот поедет по рациональным рельсам созидания и честной борьбы. Хотя надо быть готовым к тому, что прибалтийский ветер еще подует в медиаполе.

"Естественный процесс - рано или поздно мы к этому придем. Российская Федерация получила право провести чемпионат мира 2030 года по тяжелой атлетике. Это показывает, что вот этот занавес, который был установлен оппонентами наших стран, он наконец-таки разрушается, и отдельные виды спорта уже принимают прагматичные, рациональные, неполитизированные решения и обратно возвращаются к практике проведения спортивных мероприятий на территории РФ. Но очень рассчитываем, что и на территории Республики Беларусь", - отметил Михаил Прокопенко.

А почему бы нам сейчас не заявить у себя этап Кубка мира, который планировался в Каунасе в апреле. По иронии его можно было бы провести в Витебске, который был некогда городом-побратимом Каунаса. Но Минск наверняка и спустя неделю готов организовать такой праздник спорта, как делал это постоянно. И пусть к нам не доедет одна-две страны, но про них никто и не будет вспоминать.