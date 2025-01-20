Беларусь готовит большую экспозицию на гостевой "ИННОПРОМ"

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Основная экспозиция Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" традиционно разместится в 2025 году в Екатеринбурге, а гостевую планируют организовать в Минске. К слову, гостевые выставки "ИННОПРОМ" уже проводились в Ташкенте и Астане. В 2025 году - очередь белорусской столицы. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
"Буквально перед Новым годом в Минском международном выставочном центре мы провели первую встречу с организаторами. Наши партнеры имеют также большой опыт участия в различных выставках в России, странах СНГ и др. Они дали очень высокую оценку этому комплексу. В нем можно проводить международные выставки и форумы высокого уровня", - отметил председатель БТПП.
Экспозицию представят в Минском международном выставочном центре. Дата проведения предварительно назначена на осень, после выставку презентуют в нескольких странах.
По его словам, самая высокая оценка дана построенному павильону, в котором можно проводить не только "ИННОПРОМ".
Некоторые нюансы Михаил Мятликов пока открывать не стал по просьбе организаторов. Но сообщил, что планируется большая деловая программа, делегации приедут из многих стран. Свои экспозиции представят не только традиционные белорусские партнеры по ЕАЭС, но и другие страны. По его словам, планируется, что белорусская экспозиция будет больше, чем в Екатеринбурге, потому что нет необходимости вывозить далеко продукцию и обратно возвращать. "Большое количество делегаций позволит ознакомить с нашей продукцией больший круг людей из других стран", - подчеркнул он.