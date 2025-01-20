Беларусь готовит большую экспозицию на гостевой "ИННОПРОМ"

Основная экспозиция Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" традиционно разместится в 2025 году в Екатеринбурге, а гостевую планируют организовать в Минске. К слову, гостевые выставки "ИННОПРОМ" уже проводились в Ташкенте и Астане. В 2025 году - очередь белорусской столицы. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

"Буквально перед Новым годом в Минском международном выставочном центре мы провели первую встречу с организаторами. Наши партнеры имеют также большой опыт участия в различных выставках в России, странах СНГ и др. Они дали очень высокую оценку этому комплексу. В нем можно проводить международные выставки и форумы высокого уровня", - отметил председатель БТПП.

Экспозицию представят в Минском международном выставочном центре. Дата проведения предварительно назначена на осень, после выставку презентуют в нескольких странах.

По его словам, самая высокая оценка дана построенному павильону, в котором можно проводить не только "ИННОПРОМ".