Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества в туризме, образовании и спорте

Туризм, образование, спорт: Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества. В Минске прошла встреча председателя Федерации профсоюзов Беларуси с послом Китая. Особый акцент стороны сделали на сфере туризма. Мостом для развития взаимных поездок может стать профсоюзный туроператор. Также обсудили модернизацию оздоровительной инфраструктуры ФПБ, проведение совместных образовательных программ, культурных и спортивных мероприятий.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Вопросы народной дипломатии имеют очень важное значение, когда через профсоюзное движение, через наше взаимодействие мы можем сделать новые шаги вперед. Мы обсудили вопросы туризма, образования, спортивных соревнований, дружеских матчей. Я проинформировал господина посла о тех возможностях, которые есть сегодня у Республики Беларусь, у профсоюзного движения. Мы договорились по ряду вопросов, взаимных контактов, обсуждения различных направлений деятельности. Убежден, эти результаты не заставят себя ждать".

Стороны обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве между профсоюзами двух стран.