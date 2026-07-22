Беларусь и Китай подписали дорожную карту по развитию БНБК

Дорожную карту по развитию БНБК подписали Беларусь и Китай. Это не просто документ, а новый вектор развития, который превратит предприятие в символ технологического партнерства. Впереди не только пусконаладка, а настоящая технологическая революция: увеличение выхода продукции, снижение себестоимости и полный переход на собственные компетенции.

Академия наук Беларуси официально взяла на себя научное сопровождение корпорации. И в целом, что касается сотрудничества, у Академии наук с партнерами из Поднебесной свыше 80 соглашений. Одно из них - амбициозный биотехнологический гигант Беларуси, который обретает второе дыхание.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси, поделился подробностями встречи с китайскими коллегами.

"Стоит задача с уровня "пользователь" перейти на уровень "разработчик", - отметил он. - Сотрудничество будет идти по нескольким направлениям: научно-методическое сопровождение технологического процесса, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, импортозамещение, а также разработка новых продуктов, создание новых штаммов микроорганизмов-продуцентов и планирование переоснащения производства с целью повысить его эффективность".

По словам Владимира Караника, планируется объединить компетенции белорусских и китайских ученых, чтобы справиться с задачей быстрее.

И это не просто амбиции. Уже сегодня 80 % продукции БНБК уходит на экспорт. География поставок за три года выросла вдвое - с 6 до 12 стран: Россия, Китай, Индия, Сербия, Турция. И это только начало. Но чтобы удержать позиции и наращивать валютную выручку, завод должен работать на пределе эффективности. Об этом и говорили на встрече с китайскими коллегами. И подписанная дорожная карта - не про достройку, а про науку, повышение выхода готовой продукции и выход на новые рынки.

Биотехнологии сегодня - это не просто наука, а стратегический приоритет для всей страны. Президент не раз подчеркивал, что Беларуси остро необходима биотехнологическая отрасль. Чтобы закрепить успех и выйти на качественно новый уровень, нужна не просто мощная техника, нужна наука. И здесь Беларусь и Китай сделали важный шаг.