Беларусь и Китай проведут совместные учения "Шэньин-2026"

Беларусь и Китай проведут совместные учения. Это сообщили в Министерстве обороны КНР. Как стало известно, маневры состоятся во второй половине августа на территории провинции Хубэй. Нынешние учения воздушно-десантных войск Беларуси и Китая станут уже четвертыми в серии "Шэньин".

Чэнь Си, официальный представитель Министерства обороны Китая:

"Учения будут сосредоточены на таких темах, как разведка и контрразведка, захват и оборона объектов, а также зачистка и закрепление на позициях. Четвертые по счету совместные учения в серии "Шэньин", помогут повысить боеспособность участвующих войск и углубить прагматическое сотрудничество между вооруженными силами двух стран".

Акцент предстоящих маневров будет сделан на совместных контртеррористических операциях в городских условиях.