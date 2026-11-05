Беларусь и Лаос: курс на расширение двусторонних связей

Беларусь продолжает уверенно укреплять статус одного из ключевых центров притяжения для глобального большинства, выстраивая прочные мосты дружбы с государствами Азиатского региона. В Минск с официальным визитом прибыл заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.

Максим Рыженков провел переговоры с главой МИД Лаоса

В рамках насыщенной рабочей программы лаосская делегация провела переговоры с главой МИД Максимом Рыженковым. Главными темами встречи стали перезагрузка торгово-экономических отношений, стимулирование взаимных инвестиций и создание совместных предприятий. По словам Рыженкова, Беларусь рассматривает Лаос как важного партнера в Юго-Восточной Азии.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Фундаментом белорусско-лаосского сотрудничества выступает очень интенсивный диалог на высшем уровне. Новый импульс к текущему этапу взаимодействия задала рабочая встреча Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, состоявшееся 1 сентября этого года на полях саммита ШОС Бишкеке. Полагаем, что динамика контактов открывает перед нашими странами отличную возможность для вывода двусторонних отношений на более высокий уровень экономического партнерства в различных областях, включая взаимные поставки техники, сельхозпродукции, продовольствия, лекарств".

Тхонгсаван Фомвихан, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса:

"Этот визит символизирует еще одну веху в нашем взаимодействии. Двусторонняя встреча завершилась отличными результатами. Мы договорились продолжать тесное сотрудничество в рамках политических консультаций между министерствами, поддерживать друг друга в региональных инициативах. Обе стороны также согласились предпринимать больше усилий для развития экономических отношений, стимулируя инвестиции и открывая для них новые возможности".

Стороны также отметили успешную работу соглашения о безвизовых поездках, которое существенно упростило контакты для бизнеса и дало мощный импульс развитию туризма. Кроме того, дипломаты наметили конкретные проекты в сфере образования и договорились продолжить практику оздоровления лаосских детей в Беларуси.