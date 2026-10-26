Беларусь и Монголия наращивают экономическое сотрудничество

Стоит отметить, отношения Беларуси и Монголии активизировались после государственного визита Президента Беларуси в Улан-Батор в 2024 году. Тогда был подписан пакет двусторонних документов, которые формируют рост торговли. Всего же договорно-правовая база насчитывает более четырех десятков документов, включая договор о дружественных отношениях и дорожную карту сотрудничества.

Среди практических направлений - поставки нашей сельскохозяйственной и другой техники, развитие научных связей и подготовка специалистов. Стороны также договорились о взаимном признании документов об образовании и водительских удостоверений. Отдельные документы касаются туризма, охраны окружающей среды и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Драйвером развития отношений выступает экономический интерес - Монголия нуждается в модернизации АПК и промышленного сектора. Беларусь не только готова делиться компетенциями и налаживать поставки необходимой техники, но и развивать совместные производства. Кроме того, Минск видит в дружественном государстве надежный опорный пункт для диверсификации экспорта в Азиатском регионе. Рост товарооборота за первое полугодие составил уже более 13 %. При этом цифры взаимной торговли пока преимущественно определяет белорусский экспорт.

Основа - продукция машиностроения и сельхозтехника. Отдельное место занимают продукты питания: растет интерес к белорусским молочным продуктам, в том числе к сухому молоку и сливочному маслу. Перспективным направлением остается и расширение поставок продукции деревообработки.

В целом работа продолжается на всех треках. Группы дружбы созданы в парламентах, экономическое сотрудничество на контроле межправкомиссии, активно развиваются и контакты бизнеса. В этом году завершается реализация дорожной карты сотрудничества между двумя странами. Готовится новый документ, где будут обозначены перспективные направления.