Беларусь и Монголия уверенно выстраивают проверенное временем партнерство

Сотрудничество Беларуси и Монголии началось еще в советские годы. А после распада СССР Улан-Батор одним из первых признал независимость нашей страны. Это произошло в декабре 1991 года. Монголия стала третьим государством, сделавшим такой шаг. Уже 24 января 1992 года стороны установили дипломатические отношения.

Новый этап взаимодействия начался в 2013 году после визита белорусского премьер-министра в Монголию. А год спустя в Улан-Баторе открылось посольство Беларуси.

Машины, проверенные временем: белорусские тракторы десятилетиями работают на монгольских полях

Белорусская техника хорошо известна в Монголии еще с советских времен. Особенно востребованными были тракторы МТЗ. К середине 80-х в местных хозяйствах работало около 10 тыс. таких машин. А в 1986 году Минский тракторный завод получил одну из высших государственных наград Монголии - орден Полярной звезды.

После распада СССР поставки практически прекратились. Но со временем предприятие начало возвращаться на этот рынок. Сегодня Беларусь предлагает не только тракторы, но и плуги, культиваторы, сеялки и другое оборудование для сельского хозяйства.

БЕЛАЗы в монгольских карьерах: новые возможности для кооперации в горнодобывающей отрасли

Одно из перспективных направлений сотрудничества - поставки карьерной техники. В Монголии есть крупные месторождения полезных ископаемых, а предприятиям необходимы мощные и надежные машины. Наши БЕЛАЗы - в деле уже не одно десятилетие.

После распада Советского Союза поставки прерывались, но постепенно возобновились. В 2024 году представители монгольского бизнеса высоко оценили качество наших самосвалов. Перспективы есть и у других производителей - в том числе железнодорожной, пожарной и коммунальной техники.

Опыт взаимодействия: монгольские спасатели используют машины белорусского производства

Беларусь в Монголии помогает не только развивать промышленность, но и спасать жизни. Специальные машины отечественного производства уже много лет стоят на вооружении местных спасательных подразделений.

По данным, озвученным белорусским послом в мае 2024 года, благодаря их применению удалось спасти более 13 тыс. человек. А предотвращенный имущественный ущерб превысил 20 млн долларов. Это направление остается перспективным для дальнейшего сотрудничества. В частности, речь идет о поставках пожарных автомобилей и оборудования для ликвидации чрезвычайных ситуаций.