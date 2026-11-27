27 ноября в белорусском МИД состоялась встреча министра иностранных дел Максима Рыженкова с советником сопрезидентов Никарагуа по вопросам международного сотрудничества Лауреано Мурильо.

В ходе переговоров стороны отметили успешное развитие взаимных торгово-экономических и политических связей между странами. Максим Рыженков заявил, что регулярные белорусско-никарагуанские контакты подтверждают дружественный характер двусторонних отношений. Министр особенно отметил важность состоявшихся в последние дни совместных мероприятий, в том числе открытия в Минске посольства Никарагуа.